Diosdado Cabello: PSUV consolida nueva estructura de base con más de 235 mil asambleas para los CBBI

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) avanzó este fin de semana en la consolidación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), tras la realización de 235.722 asambleas en todo el país, proceso que el secretario general de la organización, Diosdado Cabello Rondón, calificó como un ejercicio ejemplar de participación popular y democracia directa.

Cabello destacó que ya se comenzó la fase de transcripción, evaluación y sistematización de las actas recibidas desde cada estado.

Durante su balance semanal, el dirigente subrayó que los CBBI se han convertido en “el núcleo fundamental de base de la Revolución Bolivariana”, un espacio donde las comunidades organizadas debaten, eligen y asumen responsabilidades para la nueva etapa de fortalecimiento político del PSUV.

“Es el Pueblo que ha estado con nosotros todos estos años, que toma la palabra y conduce el rumbo de esta nueva estructura”, afirmó.

Cabello informó además que 4.523.822 militantes participaron en las jornadas desarrolladas entre el 8 y 9 de noviembre y los días siguientes, cifra que calificó como “contundente” y evidencia del compromiso de la militancia.

Indicó que incluso personas que no eran parte del partido han solicitado su incorporación, lo que refleja —dijo— la vigencia del proyecto político que inspiró el comandante Hugo Chávez.

El secretario general explicó que los CBBI iniciarán de inmediato tareas específicas orientadas al fortalecimiento del Poder Popular, especialmente en un contexto marcado por sanciones, bloqueo y constantes amenazas contra Venezuela. Aseguró que, pese a ese escenario, “el Pueblo no se intimida y sabe lo que tiene que hacer”, al destacar las movilizaciones y actos de juramentación realizados en diversos estados.

Cabello acompañó actividades en La Guaira, Bolívar y Aragua, donde visitó el histórico Samán de Güere, símbolo del legado independentista y chavista.

Señaló que en cada encuentro se evidenció una “manifestación extraordinaria de amor por la Patria” y una clara conciencia del momento histórico que vive Venezuela, mientras el PSUV avanza hacia una estructura más orgánica, plural y vinculada a las necesidades del Pueblo.

