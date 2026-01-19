PSUV

Diosdado Cabello: PSUV se desplegará en todo el país para escuchar al Pueblo

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, anunció este lunes que la tolda roja se desplegará esta semana en todo el país para escuchar y compartir con el Pueblo.

«Nosotros vamos a partir de esta semana, es una instrucción que estamos dando, que la dirigencia política junto con los gobernadores, alcaldes, nos vamos a los barrios, a las comunidades, a compartir con nuestra gente y escucharlos”, indicó durante la rueda de prensa del PSUV.

Asimismo, explicó a la dirigencia del partido que el despliegue no es para que vayan a dar discursos al Pueblo. “No es que uno llega a darle un discurso al Pueblo, el Pueblo tiene que darnos discurso a nosotros, debemos escucharlos y nosotros aprender de ellos”, dijo.

Apuntó que las heridas por la reciente agresión de EEUU contra Venezuela, que resultó con el vil secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, aún están frescas; razón por la cual destacó la importancia de “entre cuidarnos y entre ayudarnos; Pueblo y dirigencia, todos unidos”.

