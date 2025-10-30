Diosdado Cabello: «Quien pide invasión de su país está renunciando a la nacionalidad»

Cabello agregó que las personas renuncian «públicamente con sus acciones», a la par que agregó que «eso es materia legal» y «lo decidirá el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)» de «eso puede buscar la jurisprudencia donde usted quiera, y yo insisto, vayan a Estados Unidos a ver qué le hacen a un norteamericano que opere contra su propio país», apuntó.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseveró que «quien pide la invasión de su propio país se está alistando en un ejército extranjero, está renunciando de manera tácita y explícita a la nacionalidad».

En este contexto, señaló que el prófugo de la justicia, Leopoldo López, «llamó a invadir y se va a alistar», al tiempo que aclaró que es el único caso que hay sobre el derecho a la ciudadanía. «Es el caso puntual de Leopoldo López, que se ha alistado en el ejército de los Estados Unidos para invadir a Venezuela. Lo ha dicho él, pues, se defenderá si él quiere defenderse, que venga a Venezuela porque usted sabe que él es muy valiente (…) Un montón de asomados salieron diciendo ‘me quieren quitar la nacionalidad’, están esperando es que alguien diga, quítele la nacionalidad a Coquito, y Coquito dice, me voy para Estados Unidos», explicó.

Entretanto, mencionó que López «es ciudadano español, no de ahorita, de hace muchos años. Es un pirata con papeles».

Finalmente, afirmó que, de acuerdo a la Constitución de la República, «los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la patria».

«¿Tú vas a honrar y defender a la patria pidiendo que la invadan? Ya está renunciando. Eso es un formalismo, eso es como el que abandona el cargo», dijo el líder oficialista al referirse a los llamados de violencia que ha hecho Leopoldo López para que Estados Unidos ataque a Venezuela.