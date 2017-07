Diosdado Cabello: “Si algo hay que blindar en la Constitución, es la soberana independencia de la Patria Bolivariana”

El dirigente bolivariano y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que su tarea primordial, si llega a ser electo como constituyente el 30 de julio, es blindar, en la nueva Constitución, la soberana independencia de la Patria Bolivariana.

Sin menospreciar el respaldo que se le debe dar a las comunas, Cabello, explicó que la comuna, como organización social, “está ahí, los trabajadores y trabajadoras, los campesinos, los estudiantes, están ahí, pero si no tenemos Patria, si no tenemos independencia, no tendrán derechos las comunas, los trabajadores, las campesinas, el movimiento estudiantil”, alertó en el encuentro nacional con candidatos y candidatas territoriales y sectoriales a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en la plaza Bolívar de Caracas.

“Si algo hay que blindar en la nueva Constitución, es la soberana independencia de la Patria Bolivariana. Que nada ni nadie pueda interferir en los asuntos internos de Venezuela”, exclamó en una transmisión en vivo por Venezolana de Televisión.

Indicó que eso debe quedar muy claro en la Constitución que surgirá de la ANC. “Ningún organismo internacional, podrá, bajo ninguna circunstancia, interferir ni le podrán imponer resoluciones a nuestra Patria”, dijo.

“Eso sería una lección para el mundo, porque hoy Venezuela es ejemplo en el mundo por su valor, porque es libre, soberana e independiente y muchos países seguirán nuestro ejemplo”, aseguró.

Manifestó que con la nueva Constitución, se blindará, “la del 1999, para que no vuelva más nunca un Carmona, por eso la Asamblea Nacional Constituyente debe tener un gran compromiso con la Patria”.

T/Ana Maneiro

F/VTVcanal8