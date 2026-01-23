Diosdado Cabello: ¡Somos un Pueblo de paz, pero que lucha hasta vencer!

Este viernes, 23 de enero, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, ratificó que nuestra Patria es un Pueblo de paz y de lucha que no se detendrá hasta que liberen al Presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera Dama, Cilia Flores.

“Sabe el mundo que Venezuela es un Pueblo de paz, aquí tenemos nosotros historia de paz, pero también tenemos historia de mucha lucha, tenemos historia de combativa hasta vencer”, expresó durante la Gran Marcha en conmemoración al 23 de enero de 1958, en Caracas.

Asimismo, afirmó que para los países del mundo no es un secreto lo que hoy ocurre en Venezuela con el Presidente Maduro, al recordar que tras la agresión militar de Estados Unidos (EEUU) contra nuestra nación, fue secuestrado junto a su esposa Cilia Flores.

“Sabe el mundo entero que es un secuestro y que fueron llevado de Venezuela a otro país, en este caso a los EEUU. Nosotros desde aquí exigimos la liberación, nuestro Pueblo está en la calle exigiendo la liberación del Presidente Maduro y Cilia Flores, todos los días”, aseguró.

La lealtad del Pueblo

En la actividad, Cabello reafirmó que la lealtad se ha afianzado y se ha convertido en un valor colectivo del Pueblo venezolano.

“La lealtad del Pueblo se ha venido construyendo, poco a poco, con la fuerza de la conciencia, la moral y de tantas batallas que hemos tenido; yo decía hace tiempo que la lealtad era un valor individual, pero hoy día es un valor colectivo que está afianzado en la conciencia de nuestro Pueblo”, expresó.

Aseguró que en Venezuela sigue un gobierno de acuerdo con lo establecido a la Constitución. “La compañera Delcy Rodríguez tiene todo el apoyo del partido y de nuestro Pueblo para seguir avanzando y nuestro mayor triunfo será traer de vuelta al Presidente Maduro y a Cilia”, puntualizó.

Reafirmó que cuando la lealtad se vuelve un valor colectivo, “es que estamos, sin duda, en presencia de una revolución ¿Cuántos ataques hemos recibido? Y aquí está este Pueblo de pie. Nosotros no nos vamos a rendir”, enfatizó.

T/CO, co información del MAZO