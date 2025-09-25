Diosdado Cabello: Una y mil veces miserable el que cierre los ojos ante la masacre de Israel en Gaza

El secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, fustigó el hecho que a pesar del reconocimiento de más de 150 países del mundo al Estado palestino, «que le dan a Palestina el lugar que les corresponde históricamente», el Estado sionista de Israel mantiene su genocidio en Gaza.

«Una y mil veces miserable el que cierre los ojos ante la masacre de Israel en Gaza. Miserables los que teniendo poder no hagan nada sabiendo lo que está ocurriendo allí», resaltó en su programa Con el Mazo Dando, emisión número 544.

«No habrá Estado palestino dice Netanyahu y el mundo se queda calladito», señaló y enfatizó que «el genocida que gobierna al Estado sionista se empeña en que no.

«Ya ellos se repartieron Gaza», denunció.

T/Con El Mazo Dando