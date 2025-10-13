Diosdado Cabello: Venezuela no es un centro de narcotráfico

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reiteró este lunes que el mundo entero sabe que Venezuela no funciona como un centro de narcotráfico. El pronunciamiento se realizó durante la rueda de prensa habitual de la organización política.

Cabello destacó que la Revolución Bolivariana ha priorizado la Diplomacia de Paz, utilizando todos los mecanismos diplomáticos para prevenir conflictos, no solo dentro del país, sino también a nivel internacional.

En contraste con otros países de la región, mencionó que mientras en lugares como El Salvador se habrían formado escuadrones para asesinar, en Venezuela se impulsa una política de paz, señalando que la fuerza presentada por el presidente Nicolás Maduro tiene fines de protección y estabilidad.

El dirigente aseguró que los ataques y acusaciones contra el país son ampliamente reconocidos como falsos, y subrayó que Venezuela no produce, procesa, trafica drogas ni actúa como centro de terrorismo.

“El mundo entero sabe que Venezuela no es ni centro de narcotráfico ni de terrorismo; al contrario, las acusaciones se utilizan para justificar agresiones”, enfatizó.

Además, Cabello resaltó que los venezolanos y venezolanas se está preparando para la canonización de los dos primeros santos de nuestra Patria: Santa Carmen Rendiles y San José Gregorio Hernández.

La canonización de los primeros dos santos venezolanos está pautada para el próximo domingo, 19 de octubre; en el marco de esta fecha se tienen planificadas diversas actividades litúrgicas.

T/CO