Diosdado Cabello: Venezuela sigue bajo asedio por su riqueza natural incomparable

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, afirmó que Venezuela continúa siendo objeto de ataques internacionales debido a la magnitud de sus recursos naturales, los cuales —aseguró— “no los tiene ningún otro país en el mundo”.

Durante la rueda de prensa semanal de la Dirección Nacional del PSUV, Cabello señaló que esta es la verdadera causa detrás de las campañas y presiones externas contra la nación. “No hay otra razón para el asedio; los recursos naturales de Venezuela son la codicia del imperialismo”, expresó, al tiempo que denunció los intentos de retomar la narrativa del “cambio de régimen” impulsada por sectores extranjeros y opositores radicales.

El dirigente advirtió que existen grupos “vendepatria” que han ofrecido al extranjero los recursos del país a cambio de apoyo político. En ese sentido, recordó que los ataques mediáticos contra figuras del Gobierno —como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; y la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez— forman parte de una estrategia coordinada para desestabilizar.

Cabello subrayó que el pueblo venezolano “ha demostrado ser rebelde y consciente” frente a esos intentos de imposición violenta. Destacó, además, que en el país se está consolidando una oposición con participación democrática, mientras el presidente Nicolás Maduro “se mantiene todos los días en la calle trabajando junto al pueblo”, acompañado por el PSUV en las tareas de gobierno.

Finalmente, aseguró que las denuncias de agresión buscan alertar y preparar al pueblo ante posibles amenazas. “Cuando advertimos sobre ataques, lo hacemos para descubrir a los agresores y fortalecer la defensa de la patria”, puntualizó, destacando la vigencia de la unión cívico-militar-policial como pilar de la estabilidad nacional.

Añadió que el pueblo venezolano se mantiene en paz, listo para disfrutar de las celebraciones decembrinas en unión familiar.

T/CO