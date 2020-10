Diosdado Cabello: Voluntad Popular intentó provocar muertos en Cojedes durante protesta violenta

El primer vicepresidente del PSUV reveló una conversación telefónica en la que un líder local de VP argumentó que “en la guerra también hay bajas», por lo que recomendó matar manifestantes “para que se prenda el peo

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, en su programa Con El Mazo Dando número 313 presentó parte de las pruebas y testimonios que indican que las acciones violentas registradas el pasado lunes 28 en el estado Cojedes forman parte de un plan desestabilizador de la oposición que busca ocasionar un hecho de sangre para alterar el ánimo de la población.

«Conocemos cómo actúan y cuál es la motivación. Se detuvo al señor José Gregorio Moreno, quien utilizaba un grupo de WhatsApp, de alias “Luis José Torrealba Medina”, miembro activo de Voluntad Popular, principal coordinador de las acciones violentas en el estado Cojedes”, informó.

“Luego de su detención e investigación. Agregó Cabello, “con procesos ajustados a la ley se revisó su celular, en el que, entre otras cosas, se consiguió una conversación en las que recomendaban sacrificar a una persona de la protesta, o sea: ´Matarlo para que sea más alarmante la vaina y se prenda el peo de una vez porque en la guerra también hay bajas».

SOLO RECONOCE LO QUE LE CONVIENE

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela resaltó las coincidencias en el discurso y accionar político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el sector opositor venezolano, ya que sólo reconocen los resultados electorales cuando les favorecen, en caso contrario alegan fraude sin tener o presentar pruebas.

Así lo aseguró Cabello al referirse a los comentarios de Trump reseñado por los medios internacionales, según los cuales en caso de haber manipulación de los votos no aceptará el resultado.

«Eso se parece mucho a los de la derecha, aquí quienes sólo reconocen los resultados si ganan, en caso contrario hay fraude. Y salen diciendo mañana presentaré las pruebas del fraude. Todavía estamos esperando las pruebas de Enrique Mendoza, las de Ramos Allup, las de Julio Borges, las de la señora (María Corina) Machado. Declaran y eso le da la vuelta al mundo. Así están actualmente los Estados Unidos», afirmó.

“DEBATE TRUMP-BIDEN FUE UN BOCHORNO”

En ese sentido, Cabello al mencionar el debate entre Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, el pasado martes, de cara a la próxima elección Presidencial en EEUU, expresó que «bochorno lo de anoche, que cosa tan desagradable lo que ocurrió anoche en televisión con estos dos candidatos presidenciales en Estados Unidos».

Sostuvo que eso habla de la «decadencia de la política en Estados Unidos, ¿Una idea? cero ideas, ataques, insultos, insultos entre ellos, sacaron hasta la familia, por Dios, que cosa tan terrible. Bueno eso es lo que hay allá. Que Dios agarre confesado el mundo».

TODA LA OPOSICIÓN HA PEDIDO INTERVENCIÓN

Por otra parte, Cabello enfatizó que los integrantes del sector opositor «son unos irresponsables, todos han pedido aquí la intervención militar a Venezuela, pero no tienen el coraje de asumirlo».

«Nosotros lo reiteramos una y mil veces, de aquí ocurrir algo, los socios de los invasores, esos que piden invasión a Venezuela, a nosotros no nos queda otra que buscarlos, porque se convertirían en enemigos, en quinta columna. Peligrosísima en una guerra», destacó.

Este planteamiento lo hizo Cabello, al referirse a las declaraciones del opositor Marcel Granier en torno a la desastrosa actuación del autoproclamando Juan Guaidó.

Al respecto, el líder revolucionario afirmó que al plantear que un dirigente no ha podido con determinada situación o en su accionar político, «es porque no tiene la capacidad y muchas veces no tiene la capacidad porque es inepto. En este caso de Juanito Alimaña es muy inepto (…) No es verdad que es un muchacho», apuntó

Sobre la ineptitud de Alimaña, Cabello preguntó: ¿Quién podía dudar eso? ¿Quién en su sano juicio podía pensar que Juanito tenía la capacidad para ponerse ese sombrero? (en referencia a la Presidencia de la República)».

Cabello subrayó que en verdad Granier, «es otro que lo que estaba era esperando para ver de qué se aprovechaba».

RESPETAR PROTOCOLOS SANITARIOS

Asimismo, Cabello hizo un llamado a la militancia revolucionaria «tengan cuidado con el coronavirus, no estén por puro afán de una foto o de una grabación, violando las normas de bioseguridad, que le garantizan la vida a usted, a su familia y a los demás y sus familias».

T/ Leida Medina Ferrer

F/ Con el Mazo Dando

Caracas