María “La Sayona” Machado entró en un estado de furia contra Donald Trump a quien calificó como «un inútil» por su declaración sobre hablar con Venezuela, y comenzó a planear una campaña de sabotaje para evitar que se dé su anuncio de un posible diálogo con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

“Cori me dijo que ella sabía que ese momento iba a llegar. La rabia fue tan grande que se destapó y comenzó a derramar todo su veneno contra Trump, de quien dijo era algo así como inútil y que ella se lo esperaba, pero no en este momento, pues creía que primero Trump iba asesinar al menos unos 20 mil venezolanos y luego hablaría con Maduro”, leyó Cabello en el texto de la carta de la compatriota de Valle Arriba, enterada de los secretos de la Sayona.

La confidente explicó que Machado no ha parado de llamar a Marco Rubio y a los cuatro senadores y congresistas que son enemigos confesos de Trump. “Resulta que Cori les está suplicando hacer algo para frenar a Trump. Les ha dicho que eso es un golpe bajo a pocos días de ella recibir su premio de un millón de dólares…perdón, del Nobel”, agregó la infiltrada.

El conductor de Con El Mazo Dando, continuó con la lectura del reporte, donde se evidenció que la prófuga y criminal estableció contacto con financistas para pedirles dinero extra con el fin de montar una “Super operación” que impida la posibilidad del diálogo entre Maduro y Trump.

Dicha operación incluye mover los lobbys más duros de Washington, y multiplicar los falsos positivos en los propios EE.UU. para que Venezuela quede como un país agresor y amenaza a la seguridad estadounidense. “Se desataron los demonios”, indicó la confidente.

Al final, Cabello leyó un resumen de lo expuesto en la carta, que ofrece cinco puntos importantes según el contenido del reporte confidencial:

Uno: Sayona decidió mover los hilitos desde la sombra y mandar a todos sus piojosos a hacer lobby para evitar por todos los medios que se le dé el diálogo entre el Nico maduro y el catire Trump.

Dos: Va a pagar a gente en Estados Unidos para montar concentraciones y movilizaciones donde protesten y decirle a Trump que no puede “dialogar con terroristas”.

Tres: los Crazy Cuban van a empezar a presionar por todos lados mientras las encuestadoras fantasmas, esas que las manejan desde el garaje de una casa en Miami, publicarán supuestos estudios de opinión pagados que dirán que todo el mundo está en contra del diálogo.

Cuatro: Mientras tanto, activaron el plan B, revivir a Edmundo González para juramentarlo y de esta forma no morir políticamente.

Cinco: La Sayona quiere proponerle a Trump que si ya no va a bombardear a Venezuela, obligue al Nico Maduro a negociar con el tío para que lo reconozca como el presidente.

Seis: Seguirán con el bombardeo mediático.

“Pero te puedo asegurar que estamos muy cerca de ver al final de lo más rancio de la oposición venezolana, sólo que en el remate debemos estar mucho más alerta”, concluyó la compatriota cooperante.

F/Con el Mazo Dando