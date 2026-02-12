Diplomacia de Paz: Venezuela y EE.UU. ratifican voluntad de superar diferencias mediante el diálogo

Durante su declaración oficial tras el encuentro con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, enfatizó que la madurez política y la diplomacia son los canales adecuados para superar las divergencias históricas entre Caracas y Washington.

La Presidenta Encargada recordó que, a pesar de los «altos y bajos» en la relación política y geopolítica, la historia energética común entre ambas naciones data de hace siglo y medio, iniciando con la explotación de asfalto. Señaló que este vínculo sirve de base sólida para construir un futuro de respeto a la autodeterminación y soberanía nacional. En este sentido, reafirmó que el diálogo diplomático, político y energético es el camino pertinente para que Venezuela y Estados Unidos asuman con responsabilidad el avance de una asociación productiva a largo plazo.

El encuentro en el despacho presidencial fue reportado como un escenario de trabajo extensivo donde se priorizó la estabilidad y el beneficio de ambos pueblos. Rodríguez ratificó que, a través de estos canales de comunicación, se busca superar las dificultades y asegurar que la agenda energética avance sin contratiempos. Con esta jornada, el Estado venezolano reafirma su compromiso con la diplomacia de paz para el abordaje de los desafíos de la estabilidad económica y energética en el hemisferio.

Prensa Presidencial