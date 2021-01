Diputada Iris Varela plantea crear comisión que investigue daños al país ocasionados desde 2016 hasta 2021

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Iris Varela, planteó este jueves la creación de una comisión especial que se encargue de investigar las acciones perpetradas contra la República Bolivariana de Venezuela por las directivas que ha tenido el Parlamento desde 2016 hasta 2021.

“Considero que es pertinente en honor al sufrimiento y el inmenso daño infligido al pueblo venezolano y que todos hemos padecido”, dijo la parlamentaria en la sesión ordinaria que se realizó en el Palacio Federal Legislativo.

Explicó que esta comisión deberá actuar de manera perentoria dado que considera que la justicia es tal cuando es expedita y oportuna. “Quiero que quede claro y que quede asentado para los registros históricos de esta Asamblea Nacional que se profundicen las investigaciones y que de manera perentoria (…) actúe la justicia con toda la fuerza que el pueblo le da en esta nueva etapa de la Revolución”, agregó.

Enfatizó que esta comisión deberá ofrecer sus resultados en un mes y que debe ser emitido el exhorto para que actúe la justicia de manera contundente.

