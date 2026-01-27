Diputada Iris Varela: Únicos presos políticos venezolanos son el presidente Maduro y Cilia Flores

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Iris Varela, afirmó que los únicos presos políticos venezolanos son el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, secuestrados la madrugada del 3 de enero por el gobierno de Estados Unidos (EEUU).

Durante la segunda discusión del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, hizo hincapié en la importancia de que se conozca esa realidad, ya que tanto al jefe de Estado como la diputada Flores, los secuestraron sin ningún motivo.

«Hay personas detenidas aquí que han sido sistemáticamente puestas en libertad, porque se están aplicando nuestras leyes», aclaró Varela.

Asimismo, recordó que entre finales del año pasado y principios de 2026 se han otorgado libertades a personas cuyos delitos no están vinculados con hechos de violencia donde hayan fallecido ciudadanos venezolanos.

«Porque hay personas que están privadas de libertad que las quieren etiquetar como presos políticos, solamente porque militan en un partido político. Eso no les da características para ser preso político«, argumentó la funcionaria parlamentaria.

T/VN