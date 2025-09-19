Diputada Tania Díaz: Venezuela enfrenta una guerra comunicacional, psicológica y cognitiva

La diputada a la Asamblea Nacional, Tania Díaz, advirtió que Venezuela se encuentra actualmente bajo una amenaza bélica impulsada por Estados Unidos, caracterizada por una guerra “comunicacional, psicológica y cognitiva”, en la que la información es manipulada y distorsionada como parte de las nuevas formas de agresión.

Durante la transmisión del programa Sin Truco Ni Maña, Díaz destacó la resistencia histórica del pueblo cubano frente al bloqueo y las agresiones del imperialismo. “Cuba ha sido un faro de dignidad frente al abuso del poder y la intención neocolonial. El pueblo venezolano les agradece todo su apoyo en salud, educación y el trabajo con el adulto mayor”, expresó.

En el espacio también participaron dirigentes del Partido Comunista de Cuba, quienes resaltaron la importancia de la unidad latinoamericana ante el incremento de las tensiones en la región. Caridad Meyvis Estévez afirmó que “en los momentos en que aumentan las amenazas es cuando más unidos y articulados debemos estar”, mientras que Osnay Colina Rodríguez recordó que “el imperio siempre ha buscado pretextos y artificios para atacar a los pueblos”.

Colina insistió en la necesidad de mostrar al mundo la realidad venezolana y destacó la preparación del pueblo para la defensa integral. “El pueblo venezolano ha decidido alistarse en la milicia y entrenarse porque aprecia la historia y sabe que el peligro está presente. A nosotros nadie nos puede tomar por sorpresa, hemos pagado bien cara la ingenuidad”, sostuvo.

La diputada Díaz reiteró que Venezuela enfrenta una ofensiva de carácter no convencional, en la que la batalla de ideas y la verdad comunicacional se convierten en herramientas clave para defender la soberanía y la estabilidad del país.

