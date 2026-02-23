Diputado Jorge Arreaza: El espíritu de la Ley de Amnistía es la convivencia democrática

El diputado y presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN) para la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, este lunes, durante un encuentro en el Palacio de Miraflores con las víctimas de la violencia política en el marco de la Aprobación de la Ley de Amnistía, reiteró que el espíritu de esta Ley «es la convivencia democrática», asegurando que el objetivo del Gobierno Nacional es «que no volvamos a la confrontación y a la polarización» que creó las condiciones para que ocurrieran lamentables hechos.

Para Arreaza el trabajo realizado con la Ley de Amnistía servirá para que «no quede de parte de la Revolución Bolivariana, del Presidente Nicolás Maduro, ni de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, que no se hizo el intento de avanzar» en la unión nacional para la defensa de la soberanía del país.

En este mismo orden de ideas, ante la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez; las víctimas y sus familiares, Arreaza dio a conocer que gracias a la Ley de Amnistía se han realizado 177 excarcelaciones, 2 mil 21 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación y se han recibido más de 3 mil solicitudes para evaluación de nuevos casos, a través de los tribunales venezolanos.

El presidente de la Comisión Especial de la AN para la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, también informó que hasta la fecha se han llevado a cabo más de 800 excarcelaciones y más de 2 mil 735 medidas cautelares a personas que estaban bajo presentación.

Prensa Presidencial