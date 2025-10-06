Diputado Jorge Rodríguez advierte sobre planes terroristas contra Embajada de EE.UU. en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), y jefe del Diálogo por la Paz de Venezuela, diputado Jorge Rodríguez; informó en la noche de este domingo que el Gobierno de Donald Trump ha sido advertido, por tres vías, de una grave amenaza contra la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

A través de sus cuentas en redes digitales, Rodríguez informó que mediante una operación, preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intenta atacar a la sede diplomática con explosivos letales.

«En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de EEUU de una grave amenaza, mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intenta colocar explosivos letales en la embajada de EEUU en Venezuela», escribió el parlamentario.

Más adelante, en su comunicado indica que las advertencias también se han hecho a una embajada europea, «para que se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de EEUU», destaca.

El jefe del Poder Legislativo asegura, igualmente, que han sido reforzadas las medidas de seguridad en la Embajada de Estados Unidos, «que nuestro gobierno respeta y protege», concluye el jefe de los Procesos de Diálogos de Venezuela.

T/ Prensa AN