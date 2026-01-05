Diputado Maduro Guerra insta a la máxima unidad popular ante agresión de EEUU

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra, instó al pueblo venezolano a la máxima unidad con el alto mando político-militar, para responder de manera victoriosa ante el criminal ataque del imperialismo a través de la movilización permanente en defensa de la Patria.

El parlamentario expuso que el bombardeo militar estadounidense contra Venezuela, en el que además secuestraron al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y a la primera dama, Cilia Flores; busca dividir a las fuerzas revolucionarias.

“¿Quieren sembrar cizaña? No lo van a lograr. ¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores”, enfatizó el diputado Maduro Guerra. Añadió que el ataque imperialista fue fuerte, pero garantizó que la Revolución Bolivariana no se detendrá.

Recordó que, a lo largo de los años, la dirigencia y el pueblo han construido épicas electorales y populares, y triunfó incluso cuando parecía imposible. “Maduro, donde se encuentra, está orando. Maduro donde está, nos manda la energía. Maduro, conozco a Nicolás Maduro, al hombre, al padre, al revolucionario, al que lo mueven los sentimientos de amor. Y yo sé que, en el lugar en el que esté, nos llama a luchar, a liderar al pueblo, a que estemos en la calle”, afirmó.

Asimismo, explicó que las fuerzas contrarias a Venezuela desean ver debilidad y dolor en los venezolanos; sin embargo, percibieron calles llenas de ciudadanos quienes levantaron su bandera con dignidad. Por último, agradeció a las numerosas personas que le enviaron mensajes de apoyo, y que han permanecido en las calles defendiendo un nuevo triunfo y el pronto regreso del presidente Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

F/AN