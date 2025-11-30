Diputados propondrán al Gobierno desligarse de la CPI ante ejecuciones en el Caribe

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó en rueda de prensa que los diputados propondrán al Gobierno nacional desligarse de la Corte Penal Internacional (CPI) ante el silencio sepulcral que mantienen sobre las ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe, por parte de los Estados Unidos.

«La CPI no sirve para nada y por ende Venezuela debería salirse de esta institución que se tragó la lengua en el caso de estas ejecuciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos», agregó Rodríguez.

En ese sentido, ratificó que «el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de la Celac, Gustavo Petro, ha denunciado como ilegales, ilícitos y como ejecuciones extrajudiciales lo que ha ocurrido en el mar Caribe desde el 2 de septiembre y no se ha visto ningún pronunciamiento de la Corte Penal Internacional (CPI), que es quien debería tomar cartas en el asunto».

Asimismo, indicó que ellos deberían «salvaguardar lo contenido en la Convención de Ginebra y lo contenido en el Protocolo número 1 de 1977, porque es la CPI quien debería catalogar, como dice el artículo de The Washington Post, como ‘crímenes de guerra’, porque no hay guerra declarada, son homicidios y ejecuciones extrajudiciales lo que ocurre en el mar Caribe».

«La CPI para lo que sirve es para perseguir países independientes y países que no se sometan a los designios del hegemón, pero si ocurren hechos tan violatorios como estos que pasan, pues este organismo brilla por su ausencia», insistió.

T y F/ VTV