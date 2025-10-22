Dirección Regional de Salud promueve la prevención del Cáncer de Mama en Guárico

En el marco del mes de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama o Mes Rosa, la Dirección Regional de Salud del estado bolivariano de Guárico, a través de su Coordinación de Investigación y Educación, llevó a cabo este martes 21 de octubre una importante Conferencia Académica bajo el lema «Tejiendo lazos de esperanza, conexión de apoyos y construcción de estrategia de atención para fortalecer la familia y la comunidad frente a la enfermedad del Cáncer».

La actividad que se realizó en las instalaciones del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) «Dr. Ernesto Ché Guevara», ubicado en el municipio Juan Germán Roscio Nieves, contó con la asistencia de estudiantes de medicina, voceros, profesionales de la salud, pacientes y sus familiares, creando un espacio de encuentro y aprendizaje multidisciplinario.

Durante la jornada, Zuleyma Maneiro, Coordinadora del Comité de Ética, Investigación y Educación, resaltó la relevancia de la fecha. «El Mes de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama o Mes Rosa, es una valiosa oportunidad para difundir de forma masiva mensajes que contribuyan a llamar la atención sobre el tema y acerca de la importancia de la detección precoz y el tratamiento»

Asimismo, se destacó la impecable organización del evento, a cargo de la Dra. Rubriannys Rivero, Directora del ASIC, quien seleccionó al personal para el desarrollo ideal de este tema para la salud pública y comunitaria, siguiendo las directrices Jesús Rojas, Autoridad Única de Salud de Guárico, por instrucciones de la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez.

F/MPPS