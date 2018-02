Director de consultora Germán Campos: El 42,5% de los venezolanos consideran a Maduro la solución a los problemas del país

El 42,5% de los venezolanos consideran que la solución a los problemas políticos, sociales y económicos del país los tiene el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó Germán Campos, director de Consultores 30.11.

Durante un programa especial trasmitido por Venezolana de Televisión, Campos señaló que mediante el último estudio cuantitativo realizado del 1 al 6 de febrero, se indicó que tan solo el 22,2 % de las personas consideran que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) podría resolverlo.

Según los indicadores, 62,7% dice estar de acuerdo con la realización de las elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril, mientras que el 25,3 % no lo está y tan solo 12% no sabe o no responde.

En referencia al acuerdo de paz entre el Gobierno y la oposición venezolana que se realizó en República Dominicana el 71 ,7 % está de acuerdo con que se llevará a cabo y 20,2% dijo que no.

Por otra parte, la intención de participar en las elecciones presidenciales el 22 de abril es de 64,3 %, mientras que el 8,2 % no votará. “Estos dos puntos recogen más o menos casi toda la población que vota. La campaña electoral suele movilizar un poco más de eso”.

Aseguró que el 20% es más o menos la abstención que ha habido en Venezuela en las elecciones presidenciales.

En otro sentido, aseguró que con la entrega del Plan de la Patria por parte del Jefe de Estado este martes, se recogen las ideas de los venezolanos, lo que significa que en Venezuela el tema de la participación no es solo ir votar como ocurría en el pasado.

“En Venezuela se han producido mecanismos de organización social de distintas naturaleza, algunos más exitosos que otros (…) Hoy yo creo que la sociedad venezolana tiene un nivel de madurez político superior al que teníamos hace 20 años atrás”, aseveró.

T/VTV