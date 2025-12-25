Dirigente del Parlasur afirma que EEUU viola el derecho internacional en el Caribe

El despliegue de fuerzas militares por Estados Unidos y sus bombardeos en el Caribe constituyen una violación flagrante al derecho internacional y vulneran los mecanismos de solución pacífica de controversias, denuncia dirigente argentina del Parlasur.

En un comentario que publica el diario Página12, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, Victoria Donda, recalcó que son acciones contra la paz regional y contradicen los consensos alcanzados por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Recordó que ese mecanismo regional “declaró a nuestra región como un territorio de paz. Toda acción unilateral de carácter bélico, por más justificación que se intente construir, atenta contra el principio de no intervención y ofende la dignidad de los pueblos”. La política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe combina, de manera preocupante y grosera, presiones militares, financieras y diplomáticas, enumeró Donda.

Agregó que “Hoy más que nunca, debemos reafirmar nuestra solidaridad con los pueblos del Caribe y de América Latina que padecen las consecuencias de la injerencia extranjera”.

El compromiso con la paz, la autodeterminación y la integración regional –añade- no es una aspiración abstracta, sino una necesidad urgente para garantizar un futuro digno y soberano.

“América Latina y el Caribe tienen la oportunidad histórica de decir basta a la subordinación y avanzar hacia una agenda propia, basada en el respeto, la cooperación y la defensa irrestricta de sus derechos fundamentales”, concluyó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur.

