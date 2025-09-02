Disminuye nivel del río Orinoco en Ciudad Bolívar

En 18.08 metros sobre el nivel del mar se ubica la cota del río padre en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, donde toda la parte turística de la localidad permanece provisionalmente cerrada debido al desborde del afluente y algunos manantiales cerca del jardín botánico.

El clima tropical de la región dominado por la humedad mantiene unos constantes 34 grados centígrados pero con una sensación térmica de 40 grados a la sombra, lo que hace que al bajar el sol en la noche predomine las lluvias producto de la onda tropical.

Aunque no se registran nuevos afectados, la alerta roja continúa en todo el municipio y los diferentes organismos de prevención y seguridad continúan desplegados brindado respuestas inmediatas.

La dinámica comercial de toda la zona afectada ha quedado totalmente paralizada, por lo que a través de un comunicado, la Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar, anunció importantes acuerdos en materia de economía y tributarias para que los comerciantes no continúen con pérdidas.

Uno de los anuncios es el pago mínimo de tributos para todo el sector comercial afectado que incluye más de 200 locales, así como la exoneración del aseo urbano y trato preferencial con el pago de servicios, este último para aquellos que tengan situación de morosidad o planes de pago ya previamente establecidos.

T/Con información de UN