Dispositivo Navidades Seguras 2025: Encuentro con órganos de seguridad ciudadana

Para trazar las estrategias necesarias para garantizar la paz del pueblo venezolano durante la temporada navideña, el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes Palencia, sostuvo un encuentro en la sede del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

En este sentido, Palencia informó que se desplegará un contingente de funcionarios y funcionarias pertenecientes a los órganos de seguridad ciudadana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, quienes ya se encuentran activos en el resguardo de la población durante el dispositivo Navidades Seguras 2025.

“Estamos ofreciendo atención integral al pueblo venezolano, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, mediante la Gran Misión Cuadrantes de Paz, política pública del Gobierno Bolivariano”, expresó Palencia.

Asimismo, indicó que los funcionarios desplegados fortalecerán los Cuadrantes de Paz con el propósito de garantizar el bienestar y la seguridad de la población en zonas estratégicas, entre ellas plazas, centros comerciales, áreas de alta afluencia, puntos de control y principales troncales, así como en puertos y aeropuertos.

Estas acciones forman parte de la política pública de seguridad ciudadana que impulsa la Gran Misión Cuadrantes de Paz, liderada por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello.

F/Prensa Mpprijp