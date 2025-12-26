Diversas organizaciones se congregaron en Miami en contra de ataques a Venezuela

Representantes de diversas organizaciones en Miami se congregaron en el monumento La Antorcha de la Amistad del Biscayne Boulevard, para exigir el cese de la hostilidad y el peligro creciente de amenaza de Estados Unidos (EE. UU.) contra Venezuela.

Entre los grupos participantes se encuentran la Coalición de Miami para Poner Fin al Bloqueo Estadounidense contra Cuba; el Partido Verde de Miami-Dade; la Casa Colombianidad; el Gremio Nacional de Abogados; el Partido por el Socialismo y la Liberación; además del Colectivo Diáspora Pal’ante.

Asimismo, la Organización Socialista Freedom Road, Socialistas Democráticos de América de Miami, la Alianza Negra por la Paz-Sur y la Asociación Cultural José Martí fueron partícipes de la manifestación. La protesta había sido programada inicialmente en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde las autoridades otorgaron un permiso, que posteriormente fue cancelado por instancias políticas superiores.

Muchos participantes expresan cierto orgullo por haber contribuido con una acción tan unida en un momento clave, en el que el Gobierno de Trump amenaza a los pueblos de Venezuela y el Caribe.

Hasta ahora, los ataques a embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico, las sanciones y el atraco de buques petroleros cerca de las costas de Venezuela intensifican la campaña de Washington contra la nación suramericana. Al menos dos barcos con petróleo fueron confiscados, en modo piratería internacional, el 10 y el 20 de diciembre, mientras que un tercero fue perseguido en virtud del bloqueo unilateral total y completo ordenado por Trump.

F/AVN

F/Imagen Referencial