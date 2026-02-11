Diversidad Costera y Manglares Rojos: Una Interrelación Perfecta que Debemos Cuidar

En el Parque Nacional Laguna de la Restinga, en Nueva Esparta, el ministro Alfred Nazareth se unió a los trabajadores del vivero “Dr. Oswaldo Barbera” para sembrar y recolectar semillas de mangle rojo (Rhizophora mangle). Estos manglares son esenciales para nuestras costas, actuando como barreras naturales contra la erosión y refugio para la biodiversidad.

Esta iniciativa forma parte del Plan Nacional de Reforestación, donde se están procesando 15 mil semillas con el objetivo de alcanzar 30 mil, contribuyendo a la meta de plantar 10 millones de árboles de diversas especies.

Las acciones son parte de las políticas de conservación impulsadas por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez.

¡Únete a la creación de viveros en tu hogar; cada contribución cuenta para la recuperación ambiental del país!

Prensa MinEcosocialismo