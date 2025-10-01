Docentes anzoatiguenses culminan formación en enseñanza bajo metodología STEM

El Centro Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias (CDEC), núcleo Anzoátegui, culminó con éxito una jornada de formación para docentes, impulsada por el Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ).

El objetivo de esta formación fue equipar a los educadores con nuevos métodos de enseñanza inspirados en la metodología STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para aplicarlos directamente en el aula.

El curso se centró en el área de química, ofreciendo a los participantes herramientas prácticas e innovadoras.

Los educadores aprendieron nuevas maneras de explicar la interacción de la materia y sus componentes, utilizando ejemplos sencillos y dinámicos diseñados para despertar la curiosidad y el interés por la ciencia en los estudiantes más jóvenes.

A lo largo del programa, los educadores exploraron recursos que fortalecen la enseñanza de la ciencia desde un enfoque lúdico y accesible.

Durante la capacitación los asistentes desglosaron temas complejos con estrategias prácticas que motivan a los estudiantes a cuestionar, descubrir y participar activamente en el proceso de aprendizaje.

De esta manera el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) y sus entes buscan transformar la enseñanza y recordar la poderosa visión de Aristóteles: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo».

F/Mincyt con información de Fundacite Anzoátegui