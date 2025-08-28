Dominica y Venezuela condenan incursión de submarino nuclear en el mar Caribe

En un encuentro que resalta la Diplomacia Bolivariana de Paz promovida por Venezuela y sus lazos fraternos con otras naciones, Dominica reafirmó su enérgica condena a las amenazas que enfrenta la región, especialmente la política injerencista de Estados Unidos manifestada en la reciente incursión de un submarino nuclear en el mar Caribe.

El canciller venezolano, Yván Gil, informó a través de su canal de Telegram que, durante su conversación con el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, ambos líderes calificaron la acción estadounidense como un grave riesgo para la paz y la seguridad de toda América Latina y el Caribe.

Además, este diálogo sirvió para recordar que la región fue declarada Zona de Paz en 2014 y mantiene un estatus de desnuclearización desde 1967, principios que ambas naciones defienden activamente en pro de la estabilidad regional.

Es importante, destacar que el miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la agresión estadounidense, y la violación del Tratado de Tlatelolco el cual, prohíbe la movilización, utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe. Ante esta denuncia, el Gobierno Bolivariano ha recibido muestras de solidaridad mundial, que condenan las amenazas guerreristas estadounidense.