Donald Trump se resiste a dejar la Presidencia y alienta la violencia en el Capitolio

El Pentágono y la alcaldesa Muriel Bowser autorizaron el despliegue de la Guardia Nacional. Líderes del mundo manifestaron sorpresa por la situación

Un hecho inédito sorprendió ayer al mundo cuando la Cámara de Representantes y el Senado de Estado Unidos debieron suspender la sesión de certificación de los votos del Colegio Electoral debido a que partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron violentamnte en el Capitolio, donde las fuerzas de seguridad usaron granadas aturdidoras y munición no letal para dispersar a los manifestantes.

Este miércoles el Congreso de Estados Unidos se reunió en una sesión conjunta de las dos cámaras para contar los votos del Colegio Electoral de cada estado y anunciar el resultado final. El procedimiento era la última oportunidad para plantear objeciones contra los resultados de la elección en la que Joe Biden obtuvo 306 votos contra los 232 de Trump.

La revuelta comenzó una hora después del discurso pronunciado por Trump, en el que llamó a sus seguidores republicanos a no doblegarse, a no ceder y a no rendirse. “No daremos un paso atrás”, fue una de las frases del Mandatario, la cual ha sido calificada como una incitación que llevó a sus simpatizantes a la violencia.

Al iniciarse el asedio, las fuerzas de seguridad decidieron no actuar debido a que los manifestantes estaban armados y consideraban la posibilidad de que pudiera agravarse la situación y prefirieron ser cautelosos.

Varios edificios de oficinas del Congreso fueron evacuados. La policía ordenó al personal abandonar el edificio Cannon y otras oficinas que flanquean el Capitolio después de que Trump pidiera a sus seguidores que se manifestaran en contra de la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. Paralelamente, ocurrían enfrentamientos entre la policía y los agitadores en distintos lugares de la ciudad.

Entra las imágenes difundidas al mundo destacan las de manifestantes con armas de fuego y una en la que se observa a una personas sin camisa sentado en el escritorio de la presidenta de la Cámara de representantes, Nancy Pelossi. Las imágenes dieron fe de los disturbios y de las batallas entre policías y seguidores de Trump.

Toque de queda

Los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en el Congreso tras derribar varias vallas de seguridad y enfrentarse con la policía. Algunos de los manifestantes se enfrentaron a la policía, mientras que varios agentes utilizaron gas pimienta para intentar dispersar a la multitud.

La magnitud de la violencia en las calles de Washington obligó a la alcaldesa Muriel Bowser a declarar el toque de queda desde la noche del 6 hasta la madrugada del 7 de enero. Por su parte, el estado de Virginia envió tropas de la Guardia Nacional a la capital para ayudar a controlar las protestas. Igualmente, el presidente Trump, ordenó también a la fuerza de reserva y a otros servicios de protección federales que se desplieguen en el Capitolio, además de exhortar a sus partidarios a no emplear la violencia y proteger la ley.

“Ninguna persona, a excepción de las personas designadas por el alcalde, deberá caminar, andar en bicicleta, correr, holgazanear, pararse o en automóvil u otro medio de transporte en cualquier calle, callejón, parque u otro lugar público dentro del distrito”, dice la orden publicada en las redes sociales de Bowser.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (el Pentágono) también ordenó la movilización de la Guardia Nacional a Washington para dar respaldo a las fuerzas del orden. La medida fue confirmada por la Casa Blanca.

Trump

En medio del caos, el gobernante republicano realizó una breve aparición televisiva para reiterar sus denuncias, sin pruebas, de que le “robaron” las elecciones.

«Les pido a todos en el Capitolio de EEUU a que permanezcan pacíficos. ¡Sin violencia! Recuerden, somos el partido de la ley y del orden, respeten la ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de uniforme azul. ¡Gracias!», publicó el Mandatario en Twitter.

Tras darse a conocer la situación en el Capitolio, el presidente Donald Trump habría acusado a Pence de no «proteger al país». Mediante un mensaje en Twitter expresó: «Mike Pence no tuvo el valor de hacer lo que se tendría que haber hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dándoles a los estados la posibilidad de certificar datos correctos y no los fraudulentos e incorrectos que se les pidió antes certificar. EEUU demanda la verdad!».

No obstante, el Mandatario saliente insistió en que hubo fraude electoral. Inició su intervención simpatizando con los manifestantes, y aseguró que conoce su «dolor» y sabe que «están heridos».

«Tuvimos una elección que nos fue robada, fue una elección aplastante y todos lo saben, especialmente el otro lado», afirmó el actual inquilino de la Casa Blanca antes de motivar a sus seguidores a que se vayan a casa «ahora».

Pidió acabar con el asedio

Por su parte, Joe Biden solicitó al actual Mandatario norteamericano que asuma su responsabilidad y demande el fin del asedio y la violencia contra el Congreso. Indicó que las escenas en el Capitolio se acercan mucho a la sedición.

En tal sentido, Biden señaló: «La violencia registrada en el Capitolio está lejos de ser una protesta, es una insurrección y debe terminar cuanto antes». «Estoy entristecido e impactado por el caos desatado por los manifestantes violentos que irrumpieron en el Congreso norteamericano», dijo el presidente electo.

Según describió Biden, los manifestantes violentos atacaron el Capitolio, rompieron ventanas, destruyeron el Senado norteamericano y pusieron en peligro la seguridad de muchas personas. “La democracia estadounidense es frágil y ahora soporta un ataque sin precedentes”, fue otra de las expresiones del demócrata, quien lamentó la imagen y el mal ejemplo que ofrece Estados Unidos al mundo.

Reacciones

La reacciones en el mundo no se hicieron esperar. El Gobierno de Colombia rechazó la violencia en el Capitolio de Estados Unidos. “Manifiesto mi solidaridad y respaldo a los honorables miembros del Congreso y a todas las instituciones”, indicó Duque en un mensaje en Twitter.

Por su parte, en el Viejo Continente, altos funcionarios de la Unión Europea condenaron enérgicamente “la caótica situación en EE.UU., y pidieron que se respete el resultado de los comicios. Para el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, se trata de un asalto sin precedentes a la democracia en Estados Unidos.

Mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, apuntó: “El Congreso de EEUU es un templo de la democracia. Presenciar las imágenes en Washington ha sido un shock”.

La Secretaría de la Organización de Estados Americanos publicó un comunicado en redes sociales en el que “condena y repudia el atentado contra las instituciones” de Estados Unidos. Acusa a los manifestante de desconocer los resultados electorales y recordó que la “democracia tiene su pilar fundamental en la independencia de los poderes del Estado, los cuales deben actuar completamente libres de presión”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, calificó de “vergonzoso” lo que ocurre en Estados Unidos, país al que señaló como defensor de “la democracia en todo el mundo”. Indicó que “ahora es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada” en la nación norteamericana.

En Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, instó a los seguidores de Trump a “dejar de pisotear la democracia”.

“Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de EEUU. La nueva presidencia de @JoeBiden superará la etapa de crispación, uniendo al pueblo estadounidense”, escribió Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un mensaje en Twitter denuncia los hechos violentos registrados en el Congreso de EE.UU. tras la protesta de los seguidores de Trump. “Escenas impactantes en Washington. El resultado de las elecciones democráticas debe ser respetado”, escribió.

Redactan destitución de Trump

La congresista por Minnesota Ilhan Omar resaltó ayer la redacción de los artículos de “impeachment” contra el actual presidente Donald Trump. “Donald J. Trump debería ser acusado por la Cámara de Representantes y destituido por el Senado de los Estados Unidos. No podemos permitirle permanecer en el cargo, es una cuestión de preservar nuestra República y debemos cumplir nuestro juramento”, enfatizó.

Un fallecido

Una mujer que participaba en el asalto al Capitolio murió presuntamente tras ser tiroteada por las fuerzas de seguridad en el interior de la sede legislativa. Hasta altas hora de la noche de ayer no estaban claras las circunstancias del suceso.

Por otra parte, un hombre de 24 años resultó herido después de precipitarse al vacío en los alrededores del Capitolio, según fuentes citadas por la cadena CNN.

El jefe de la policía de Washington, Robert Contee, compareció ante los medios para hacer balance de las protestas arengadas por el presidente Trump. Según el oficial, hasta ese momento habían sido detenidas trece personas, todos ellas procedentes «de fuera de Washington». Esta cifra difiere de la presentada por la cadena televisiva, la cual reportó la detención de por lo menos 20 individuos.

En mitad del caos, una mujer resultó herida de gravedad por un disparo en el pecho, sin que estén claras las circunstancias. Las fuerzas de seguridad se han incautado de varias armas, según Contee, quien confirmó también que hay agentes heridos.

En Georgia los votos favorecieron a los demócratas, por lo que tienen el control del Senado, hecho que agrava la crisis en Estados Unidos. En la noche los medios de comunicación anunciaron que el Congreso estadounidense había reiniciado el conteo de votos.

T/ Redacción CO-Agencias

F/ Agencias

Washington