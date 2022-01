Donato Caraballo: “Estoy en una etapa de mucho ensayo y error”

“Me parece que estas son historias muy bonitas, que deben ser contadas y conocidas, porque son ejemplos de progreso y de trabajo en un país que lo necesita más que nunca. Creo que este cortometraje no solo va dedicado a los italianos de Caripe (estado Monagas), porque ellos son el reflejo de los italianos en toda Venezuela, sino a otros inmigrantes que llegaron a trabajar en esta tierra de oportunidades”, enfatizó Donato Jesús Caraballo Di Battista.

Este joven de apenas 19 años fue el ganador del concurso audiovisual Fare Cinema 2021, gracias a su documental Caripe, un valle de sueños. Vive en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, y con este bien logrado trabajo se llevó el premio dotado con 2.500 dólares, más un certificado como ganador del primer lugar, que entrega la Embajada de Italia en Caracas.

El trabajo se centra en las confesiones de varios inmigrantes italianos que se asentaron en esta población monaguenses, para dedicarse a la agricultura, construcción, mecánica y la prestación de servicios especializados, “así como para compartir los sabores de su gastronomía y crecer en familia”.

-¿Por qué este tema y no otro a la hora de confeccionar este documental?

– Fue pensado y producido como entrada para el festival, dónde se solicitaba un tema referente a la migración italiana en Venezuela… Y para mí lo más obvio y lo primero en lo que pensé fue en Caripe (estado Monagas), el pueblo dónde mi madre (hija de italianos) nació y creció; un sitio con una historia, una esencia, unas personas y unos paisajes inigualables. Caripe y su gente, son algo a lo que me siento muy conectado, algo muy cercano a mí. Me pareció la mejor opción.

-Tu estudias ingeniería de sistemas. ¿Cómo nació meterte en lo audiovisual?

-Desde pequeño veo documentales, cortos, video-blogs, películas y creaciones audiovisuales en youtube… Consumía el contenido de muchísimos creadores que me inspiraron enormemente, quería ser como ellos… Eso me llevó a siempre estar grabando de forma inexperta cosas con una pequeña cámara point-and-shoot de mi padre. Apenas pude costear una cámara un poco más profesional, la adquirí sin dudas, comencé a estudiar y entré más seriamente en este mundo. Desde entonces no he parado.

– Tengo entendido que estudiaste por tu cuenta este arte. ¿Cómo lo hiciste?

– Meramente de forma autodidacta: tutoriales en internet, artículos con información, foros en línea, youtube… Y por supuesto, mucho ensayo y error.

– Hasta ahora documentales. ¿Tienes pensado hacer un cortometraje de ficción?

-Me fascinaría, jamás descarto ninguna posibilidad… Ahora es que me queda tiempo para pensar y crear, tengo ideas en mente y en cuanto sea posible las convertiré en realidad. El documental fue mi elección gracias al enfoque de mostrar Caripe y su gente; pero estoy seguro de que vendrán muchos proyectos más, de distintos géneros.

-Eres de Anzoátegui. ¿Hay mucho movimiento cultural en la zona?

-No tanto como me gustaría. Sí debo reconocer el esfuerzo de varias organizaciones, tanto privadas como públicas, sobre todo del municipio Urbaneja, que constantemente trabajan para realizar actividades socioculturales (música, danza, culturas extranjeras, arte, etc.); pero a mi parecer nunca es suficiente. Es necesario promover la creatividad y proyectar el talento de Venezuela en general… Necesitamos teatros, instituciones, docentes calificados, y para eso hacen falta recursos, eso viene de más arriba.

-Tengo entendido que le has sacado jugo a tu cámara. ¿En qué trabajas cuando no estudias?

– De todo un poco, sigo aprendiendo… Cualquier tipo de fotografía (comercial, editorial, social, corporativa…) y videos (cobertura de eventos y publicitarios). Cualquier oportunidad y trabajo es siempre bien recibida.

-En esta época de pandemia es necesaria la cultura

-Sigamos promoviendo y enalteciendo la cultura y el arte, iniciativas como el festival Fare Cinema son imprescindibles para la formación cultural, la educación y el avance de una nación… Sigamos apoyando al talento nacional y a quienes hacen país. Gracias a los medios de comunicación por proyectar lo bonito y lo que importa, por mostrar estas actividades, gracias a las instituciones italianas que organizaron este hermoso festival, a la embajada italiana, al Consulado General de Italia, al Cavenit, al comité y a la Sociedad Dante Alighieri. Gracias a todos aquellos que hicieron posible la realización de mi proyecto, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de verlo.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Cortesía D.C