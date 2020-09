Dos años sin el «saravá» de nuestro Ángel Méndez

Este jueves 3 de septiembre se cumplen dos años de la muerte de Ángel Méndez, un ser humano que amaba la vida y transmitía una energía positiva, dicharachera y siempre con la palabra precisa para enseñar, encauzar una información o simplemente compartir con sus compañeros, amigos y familiares.

Este periodista egresado de la UCV (Universidad Central de Venezuela) en 1975 dejó sello de calidad en varias fuentes en su paso por los diarios El Universal, Ciudad Caracas, Correo del Orinoco y en la revista Épale CCS, por citar algunos, además de su impronta en estaciones como YVKE Mundial, entre otras.

Sin embargo, su gran aporte periodístico e histórico lo dejó en la revista Swing Latino, una iniciativa propia que cultivó durante varios años, a lo largo de una labor tesonera y constante que le reportó no pocos éxitos y alegrías profesionales y con la que se ganó el respeto de los salseros nacionales e internacionales, que veían a la revista, que su creador trasladó también a la radio, como una referencia para encontrar información certera y confiable y enterarse de las más recientes movidas en el popular género musical

“Los salseros son ‘hacedores’ de la música que mueve nuestros pueblos”, afirmó en su libro Entren que caben 100.

GRAN CONVERSADOR

En general, con «Angelito», como le decíamos quienes tuvimos la dicha de compartir su amistad, se podía hablar de variados temas, tertulias de las que uno salía nutrido de saberes. Con una prosa sencilla, pero mordaz y humorística en algunos casos, también escribió el libro de cuentos Golpes en tiempo de conga, y para el teatro compuso los textos Bigote’e Gato es un gran sujeto, El gordo y el flaco y Siempre te he sido fiel / Vacaciones en el purgatorio. También fue editor general del Fondo Editorial del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (Ipasme), entre otras facetas.

Su talento fue siempre reconocido por muchos, fueran de izquierda o de derecha. Prueba de esto es que en 2018 recibió el Premio Nacional de Periodismo Impreso en una mención especial «por su enorme contribución a la música latinoamericana».

Así mismo, entre sus aportes se cuenta el texto La biblia de la salsa, una obra que corre el riesgo de quedar a merced del polvo y el olvido si alguna casa editorial no gestiona su publicación. Para esto último Angelito ya había tocado algunas puertas en sellos estatales, que no dieron respuesta antes de su muerte. “Existen libros de salsa que hablan del Caribe, pero no de Venezuela», decía para justificar la creación de esta obra que, nos consta, está terminada y a la espera de diagramación. Una forma de honrar a este hombre que tanto dio por el país podría ser la publicación de este texto.

Angelito siempre te recordaremos y ese «saravá» tan tuyo lo seguiremos impulsando.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Archivo CO

Caracas