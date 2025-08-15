Realizan dragado y limpieza de la quebrada Sosa en El Consejo estado Aragua

Como parte de las acciones para la prevención de inundaciones y el bienestar de la comunidad, se llevaron a cabo el dragado y limpieza de 350 metros de la Quebrada Sosa, en El Consejo, estado Aragua. Esta actividad forma parte del Plan Pre Lluvias diseñado para beneficiar a todos los revengueños y revengueñas y garantizar la seguridad ante la temporada de lluvias.

Los habitantes de la urbanización Las Rosas expresaron su satisfacción por la iniciativa. Haydeé Morales, residente del sector, destacó la importancia de estos trabajos: “Son fundamentales para evitar desbordamientos ante la llegada de las lluvias. Hago un llamado a todos los habitantes del municipio para que no arrojen desechos a las quebradas, pues esto nos perjudica a todos”.

Además del dragado de la quebrada, han realizado otras acciones dentro de este plan, que incluye la limpieza de alcantarillas en diversas zonas del municipio. Estas medidas buscan asegurar un drenaje adecuado y minimizar el riesgo de desbordamientos que puedan afectar a las comunidades.

La gestión municipal junto al Gobierno nacional y regional, reiteran su compromiso con el bienestar de la comunidad y trabaja en la implementación de acciones que promuevan un entorno seguro y saludable para todos y todas.

F/Prensa Alcaldía de Revenga