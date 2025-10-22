Duma Estatal de Rusia ratifica asociación estratégica y cooperación con Venezuela

La Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia ratificó el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación con Venezuela. Con esta acción, el convenio suscrito previamente por los presidentes Vladímir Putin y Nicolás Maduro, y ya promulgado como ley en Caracas, se convierte oficialmente en ley en el gigante euroasiático.

En este sentido, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, destacó la importancia de esta certificación, que se produce en un contexto donde «Washington tiene una amenaza militar en el Caribe». En ese sentido, fue enfático al declarar que Moscú «debe hacer todo lo posible para contrarrestar eficazmente las intenciones incendiarias» y las tendencias hegemónicas ejecutadas por Washington.

​Asimismo, Ryabkov expresó que estas acciones incluyen las «operaciones encubiertas de la CIA» y un «despliegue militar sin precedentes en el Caribe».

​ Compromiso estratégico

​El acuerdo ratificado supera ampliamente los compromisos suscritos anteriormente y es visto como una señal del mejor momento en las relaciones bilaterales entre los presidentes Putin y Maduro.

​Aunado a ello, el viceministro ruso calificó a Venezuela como un «país amigo y aliado en toda la región», además de destacar que los objetivos del nuevo compromiso binacional abarcan:

​Lucha contra el hegemonismo y el terrorismo.

​Beneficio compartido entre las dos naciones más sancionadas y bloqueadas del mundo (Rusia y Venezuela).

​La sincronización en la ratificación del tratado, que amplía la interacción en esferas económica, política y de seguridad, subraya el carácter irreversible del proceso de establecer un orden mundial justo, sostenible, multipolar, basado en el derecho, la soberanía y la igualdad de los Estados.

F/VTV