Banavih ofrece tres tipo de créditos para ampliación, mejora y adquisición de vivienda

El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), como parte de las acciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ofrece tres tipo de créditos para ampliación, mejora de fachada y adquisición de viviendas.

Durante el programa Construyendo en Revolución, transmitido por Radio Miraflores 95.5 FM, el vicepresidente de Banavih, Fernando De Quintal, informó que esta acción forma parte de las políticas públicas para garantizar el derecho de los venezolanos a acceder a una vivienda digna, establecido en la Constitución.

“¿Que es importante aquí? que cuando una persona no tiene la capacidad de cancelar estos crédito, no somos como los bancos privados, que le negamos el crédito, si no que hay unas políticas emanadas por el Ministerio de Vivienda y Hábitat, donde le damos subsidio a las personas”.

Explicó que esta institución ofrece un crédito para la ampliación de vivienda, con un monto estimado de 700.000 bolívares con una tasa de interés social de 4,66 hasta 8,66 % y tiene un lapso para pagarlo de 20 años, es decir, 240 meses.

Igualmente, para la mejora de la vivienda el banco ofrece un crédito de un monto máximo de 500.000 bolívares, con la misma tasa de interés social del anterior y un lapso de pago de 15 años (180 meses).

Para adquisición de una vivienda, manifestó que si una persona no posee la totalidad del costo de ese inmueble, el Estado le subsidia el monto restante del valor de la misma.

“Es decir, si hay una vivienda que tiene precio, pero la capacidad de pago de esa persona está por debajo del valor de la vivienda, el Estado le subsidia ese monto, así le permitimos a nuestro pueblo adquirir la vivienda y no negándole ese derecho social que tiene, que es muy importante”, dijo.

Para la la solicitud de estos créditos la persona deberá acceder a la página web del Banavih, www.banavih.gob.ve, llenar la solicitud de crédito y emitir el estado de cuenta del Fondos de Ahorro Voluntario y Obligatorio para la Vivienda (Faov). Luego anexar en una carpeta una copia de su registro de información fiscal, original de constancia de trabajo y recibo de pago de los últimos tres meses.

Esta carpeta deberá ser entregada a la sede del Banavih o a los bancos afiliados, como Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banesco y Mercantil.

Banavih es una institución que administra el Faov, conformado por 1 % del salario del trabajador y 2 % aportado por el patrono.

