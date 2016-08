Maduro decreta aumento salarial de 50% a todo el Cuerpo de Bomberos venezolano

El Mandatario nacional arribó de sorpresa a la actividad que se desarrollaba en honor al Cuerpo de Bomberos en el Paseo Los Próceres por el Día de los Bomberos y Bomberas

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer sábado un aumento del 50% en todas las escalas salariales e instruyó crear un código único de pago a el Cuerpo de Bomberos de Venezuela en su 79 aniversario de fundación.

“Como estamos enfrentando una guerra económica brutal, anunció un aumento inmediato del 50% de todas las escalas salariales de los bomberos en todo el país, lo cual se une al aumento del cestaticket, para cuidar las condiciones materiales de trabajo y de vida” de la familia bomberil venezolana, informó en transmisión de VTV.

El Mandatario nacional arribó de sorpresa a la actividad que se desarrollaba en honor al Cuerpo de Bomberos en el Paseo Los Próceres por el Día de los Bomberos y Bomberas.

Además, el Presidente obrero autorizó los recursos para aumentar en un 150% la prima de riesgos para toda la comunidad bomberil a nivel nacional. “Y también les estoy aprobando una retribución única de motivación a todos los bomberos de 30 mil bolívares”, agregó.

Señaló que es necesario que la Gran Misión Vivienda Venezuela abra un plan especial para la comunidad bomberil, al igual que la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. “Con tanta disciplina de parte de ustedes, podemos hacer milagros”, afirmó el jefe de Estado venezolano a los funcionarios presentes en la actividad.

Sostuvo que hay que fortalecer el seguro de los bomberos e indicó que “se debe revisar completo porque si alguien debe estar respaldado son los bomberos de la Patria”

CÓDIGO ÚNICO

El Presidente instruyó que se establezca un código único para la asignación de recursos para este sector que tanto le aporta a la socidad venezolana.

“En el estado Miranda discriminan a los bomberos…esto hay que corregirlo, y para ello he dado la instrucción de un Código Único para la nómina a nivel nacional para que no hayan traslados de recursos de la familia bomberil”, manifestó.

Destacó que siempre ha sentido una gran admiración del espíritu de los bomberos y bomberas, “y quiero dar el respaldo a esa preparación técnica”, por tal motivo ratificó “todo el apoyo material, logístico y de equipos” para que continúen desarrollando sus labores.

Para finalizar, resaltó el lema de los bomberos: “El lema es lo que más me gustó..’Para nosotros rendirse no es una opción…Aquí no se rinde nadie nunca. Esa es nuestra moral…por eso yo me siento un bombero de la Patria y quiero aprender cada día más, de ese espíritu que los mueve, es un espíritu heroico”.

T/Ana Maneiro

F/@prensacapital