Pdvsa extendió hasta 17 de octubre el plazo para el canje de bonos

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) extendió hasta el lunes 17 de este mes la fecha de vencimiento temprana y la la de vencimiento de las ofertas de intercambio (“ofertas de canje”) de hasta U.S.$5.325 millones del monto total del capital de los bonos senior de 5,250% con vencimiento en 2017 (“bonos de abril de 2017”) y los senior de 8,50% con vencimiento en 2017 (“bonos de noviembre de 2017”), y en conjunto con los bonos de abril de 2017 (“bonos existentes”) por nuevos bonos senior garantizados de 8,50% con vencimiento en el año 2020 (“nuevos bonos”).

La compañía ha extendido tanto la fecha de vencimiento temprana como la de vencimiento a las 11:59 pm, hora de de Nueva York del 17 de octubre de 2016, salvo que sean prorrogadas por Pdvsa a discreción.

La fecha de vencimiento temprana estaba programada para vencer a las 5:00 pm, hora de Nueva York del 12 de octubre de 2016; mientras la fecha de vencimiento estaba previamente programada para vencer a las 11:59 pm, hora de Nueva York del 14 de octubre de 2016. La fecha de retiro de ofertas venció el 6 de octubre de este año, y no habrá derechos de retiro para las ofertas de canje restantes.

PERFECCIONAR

El perfeccionamiento de las ofertas de canje está condicionado, entre otras cosas, a la oferta válida de al menos el 50% del monto total de capital de los bonos existentes. Al momento de la fecha de vencimiento temprana anterior, un porcentaje sustancialmente inferior al 50% del monto total del capital de los bonos existentes ha sido ofertado.

Las ofertas de canje se realizan conforme a la circular de la oferta de fecha 16 de septiembre de 2016 y su suplemento de fecha 26 de septiembre de 2016 (“Circular de la Oferta”), que establecen de manera más detallada los términos y condiciones de las ofertas de canje. Los términos en mayúsculas no definidos en el presente, tendrán el significado establecido en la circular de oferta.

Se debe resaltar que esta nota de prensa no constituye una oferta para la compra, ni una solicitud para comprar títulos valores, ni una solicitud para la aceptación de las ofertas de canje. La compañía está realizando las ofertas de canje sólo a través y de conformidad con los términos de la circular de la oferta a los tenedores de los bonos existentes.

Las ofertas de canje no se están realizando en ninguna jurisdicción en la cual su ejecución o aceptación no esté en cumplimiento con la legislación en materia de títulos valores, antifraude u otras leyes de dicha jurisdicción. Esta nota de prensa no constituye una oferta para vender, ni una solicitud para una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita.

D.F. King & Co., Inc. ha sido designado como el agente de información y el agente de intercambio de las Ofertas de Canje. Los tenedores de los bonos existentes pueden obtener copias de la circular de la oferta de D.F. King & Co., Inc., entrando a la página web https://sites.dfkingltd.com/. Los tenedores de los bonos existentes pueden contactar al agente de información en Nueva York al: +1 (800) 431‐9646 (línea gratuita) o al +1(212)269‐ 5550 (bancos y firmas de brókeres), en Londres: +44 20 7920‐9700 o por correo electrónico a pdvsa@dfkingltd.com.

