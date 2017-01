“Un aumento de salario no indica de manera automática un incremento en el nivel general de precios (porque) para eso se deben elevar los niveles de productividad y ese también es el reto que tiene que tener el sector empresarial, los agentes económicos”, dijo el Vicepresidente para el Área Económica

El vicepresidente del Área Económica, Ramón Lobo, expresó este martes que un aumento en el salario de las trabajadoras y los trabajadores no indica de manera automática que deba haber un incremento general de precios en los bienes y servicios.

“Un aumento de salario no indica de manera automática un incremento en el nivel general de precios (porque) para eso se deben elevar los niveles de productividad y ese también es el reto que tiene que tener el sector empresarial, los agentes económicos, porque qué me puede decir a mí si mantengo estable el nivel de salario que los precios no suban”, afirmó el también ministro del Poder Popular para la Economía.

Durante un programa especial transmitido por Venezolana de Televisión, Lobo explicó que lo anterior no es una relación directa como se quiere hacer ver y que es generada por los voceros de la derecha.

“Lo que nos ha caracterizado a lo largo de estos 18 años de Revolución Bolivariana son incrementos (salariales) de manera oportuna, adecuada y en los niveles que ese momento exige la economía”, recalcó.

Reconoció que al Gobierno Nacional, en especial al gabinete económico, le corresponde optimizar los mecanismos de control y seguimiento para evitar que la especulación pueda minimizar el incremento salarial que se establezca en un momento determinado.

“En los años 95 y 96 (…) se dieron situaciones de inflación de tres dígitos y lo sueldos y salarios estuvieron congelados”, refirió.

FRONTERA: RELACIÓN BOLIVAR-PESO SE HA MANTENIDO ESTABLE

Por otra parte, el ministro aseveró con respecto a la apertura de las 8 casas de bolsa en la zona de la frontera colombo-venezolana se ha observado que la relación del Bolívar-Peso se ha mantenido estable. Agregó que también se ha podido apreciar que el Dólar (guarimbero) también se ha mantenido estable, a pesar de su condición volatil.

“Eso no se destaca, la gente y los detractores lo que destacan es que no ha bajado el Dólar Cúcuta, el Dólar Today, pero es que eso no responde a ninguna racionalidad (…) Vimos una espiral que se tiró el Dólar guarimbero subieron los precios, bajo el Dólar guarimbero pero no bajaron los precios, ahí no hay ningún tipo de racionalidad”, enfatizó.

Adelantó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, les ha orientado “hacer una invitación a los sectores productivos colombianos que están alrededor de la frontera para efecto de establecer esas relaciones con las potencialidades de ellos y las nuestras alimentar todo el proceso que venimos desarrollando a través de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción)”.

Comentó que por instrucción del Mandatario Nacional se han abierto 8 casas de cambio en la frontera de las cuales cinco están en el estado Táchira y tres en Zulia. Recordó que durante una rueda de prensa ofrecida a medios internacionales el pasado 18 de enero, el Jefe de Estado anunció que 20 casas de cambio adicionales serán abiertas en esa zona.

“Vamos a crear toda una red no solo en Táchira, en Zulia también para Apure” y en el estado Bolívar específicamente en Ciudad Bolívar y en Santa Elena de Uairén, puntualizó Lobo.

