En Ecuador allanan la casa de la excandidata presidencial Luisa González

La Fiscalía de Ecuador allanó este miércoles los domicilios de los excandidatos presidenciales progresistas de Ecuador, Luisa González y Andrés Arauz, en el marco de una investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero.

«Se presume que ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023», aseguró la institución en su cuenta en X.

El Ministerio Público trabajó en conjunto con la Policía de Ecuador para allanar tres inmuebles, «con el fin de recabar indicios relacionados con la investigación».

La Fiscalía no reveló los nombres de las personas involucradas, pero un rato más tarde el expresidente ecuatoriano Rafael Correa confirmó que se trataba de González, Arauz y otros miembros de su partido.

«¡Ni en las peores dictaduras!», escribió el exmandatario en una publicación en la que explicó que la Fiscalía habría ordenado estos allanamientos, luego de una denuncia interpuesta en noviembre pasado por una persona con «reserva de identidad».

Correa confirmó que, además de González y Arauz, han allanado la vivienda del asambleísta Patricio Chávez. «¡YA BASTA!», exigió en un mensaje.

¿Quiénes son?

Arauz fue candidato presidencial de la coalición izquierdista Unión por la Esperanza en 2021, en las que perdió en segunda vuelta contra el conservador Guillermo Lasso.

En 2023, fue el candidato a la vicepresidencia de la fórmula encabezada por González, quien ese año perdió por una escasa diferencia de votos frente al derechista Daniel Noboa.

El año pasado, González y Noboa volvieron a enfrentarse en unas elecciones controvertidas, luego de múltiples denuncias de irregularidades presuntamente cometidas por el oficialismo. La oposición acusó fraude, pero finalmente el presidente logró mantenerse en el poder.

Este mes, la Fiscalía inició una causa que la prensa bautizó como «Caja chica», que investiga el presunto financiamiento ilegal de la primera campaña presidencial de González, lo que motivó los allanamientos de este miércoles.

