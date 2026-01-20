Ecuador refuerza ofensiva contra el narcotráfico

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, destacó este martes el desarrollo del operativo Ofensiva Total contra el crimen organizado, una estrategia enfocada en golpear la economía de las estructuras criminales, con apoyo militar en varias provincias y acciones simultáneas en puertos y centros penitenciarios.

En entrevista con el canal Teleamazonas, Reimberg explicó que cerca de 10 mil militares fueron desplegados en Guayas, Los Ríos y Manabí, mientras la Policía Nacional mantiene presencia en todo el territorio y lidera las labores de inteligencia e investigación. “El rol de la Policía es manejar la inteligencia, la investigación y armar los casos que luego se ejecutan en las operaciones”, señaló.

El ministro indicó que la estrategia incluye intervenciones directas contra estructuras vinculadas al narcotráfico y controles reforzados en puertos y cárceles, con resultados visibles en materia de incautaciones. “En estos 15 días de enero llevamos más de cinco toneladas de droga incautadas”, afirmó.

Reimberg atribuyó la persistencia de la violencia a los golpes propinados a la economía criminal. “Ellos reaccionan castigando a quienes custodiaban la droga”, sostuvo al referirse a las muertes violentas registradas, aunque aseguró que en lo que va de enero se observa una disminución de estos hechos.

Reconoció que las cárceles continúan siendo un punto crítico desde donde operan las organizaciones delictivas y cuestionó decisiones judiciales que, a su juicio, favorecen a personas procesadas. Sobre una eventual declaratoria de emergencia, planteada por el presidente Daniel Noboa, indicó que sería considerada para agilizar la adquisición de equipos.

La inseguridad persiste en Ecuador pese a las medidas adoptadas por el Gobierno, que en enero de 2024 declaró un conflicto armado interno y calificó como terroristas a las bandas criminales, en un contexto marcado por estados de excepción y militarización, acciones cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.

