Edgardo Alfonzo entronizado en Salón de la Fama de Mets de Nueva York

Uno de nuestros mejores peloteros en nuestra pelota rentada y las mayores, Edgardo Alfonzo, fue entronizado en el Salón de la Fama de Mets de Nueva York, en una emotiva ceremonia en el Citi Field, que fue retrasada por catorce meses, debido a la pandemia del Covid-19.

El ex segunda base, que actuó durante ocho años con los metropolitanos, fue celebrado junto con los otrora lanzadores Jon Matlack y Ron Darling, otros dos icónicos miembros del equipo. Cuando la inducción fue anunciada en enero de 2020, el acto de exaltación había sido establecido para el siguiente mes de mayo.

“Para mí, es un sueño hecho realidad”, dijo Alfonzo, quien hizo un repaso por su brillante trayectoria con los Mets, agradeció a sus padres, a su familia y en especial a Edgar Alfonzo, su hermano mayor, mentor y principal instructor de bateo durante su carrera de 22 años como profesional, según datos de Alexander Mendoza para prensa LVBP.

La clase de 2021 es la primera que ingresa al templo de los inmortales de los metropolitanos desde que lo hizo el ex cátcher Mike Piazza en 2013. Ahora son treinta los miembros del recinto, que además de Piazza incluye a Keith Hernández y Ed Kranepool, quienes estuvieron presentes en el solemne acto, al igual que el manager Bobby Valentine, y los ex infielders Rey Ordóñez y Carlos Baerga.

“Estuve esperando este momento durante un año. Cuando recibí la noticia y se me llenaron los ojos de lágrimas porque mientras jugaba aquí, nunca pensé en el Salón de la Fama, ni en nada como eso. Mi esposa estaba preocupada. Me preguntó si había sucedido algo. Le dije: ‘No, no te preocupes, sucedió algo bueno’”, destacó Alfonzo.

El mirandino jugó para los metropolitanos entre 1995 y 2002, dejó .292 de promedio, con 120 jonrones, 538 remolcadas y .812 de OPS, en 1.086 encuentros. Ganó un Bate de Plata (1999), asistió a un Juego de Estrellas (2000) y es apenas uno de 10 miembros de la franquicia, con más de mil desafíos en su carrera. Mientras que formó parte de uno de los mejores cuadros interiores del beisbol, junto con John Olerud (1B), el cubano Ordóñez (SS) y Robin Ventura (3B).

FAVORITOS

El mirandino, de 47 años, uno de los peloteros favoritos de la afición durante sus días de activo, recibió una gran ovación de los asistentes al Citi Field, como reconocimiento y muestra de respeto. Cuando el firmó para jugar con Gigantes de San Francisco en 2003, el pagó unos carteles a una línea de taxis neoyorquina para decir que amaba a la fanaticada de los metropolitanos.

Después de su retiro en 2006, con el uniforme de Azulejos de Toronto, “Fonzie” mantuvo su relación con Mets como coach y manager. En el rol de estratega dirigió a los Ciclones de Brooklyn, filial de los neoyorquinos en la desaparecida Liga Nueva York-Pensilvania (Clase A), entre 2017 y 2019, año en el que quedó campeón.

“Mientras estuve allí (durante su discurso) recordé mi infancia, cuando tenía nueve años y jugaba beisbol en las calles de mi pueblo, en Venezuela. Así que estar frente a todas estas personas, fue muy emotivo. Un sueño hecho realidad, me siento muy honrado de formar parte de la historia de este club”, puntualizó emocionado.

Se debe recordar que en en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, el menor de los hermanos Alfonzo fue ficha fundamental en varios de los cetros de Navegantes del Magallanes, jugando en su última fase con Tigres de Aragua.

T/Redacción CO

F/Cortesía LVBP

Caracas