Eduardo Álvarez: “Vamos a los Juegos Bolivarianos con nuestra mejor delegación”

Señaló que se construirán tres parques temáticos en el país

____________________________________________________________________________

Ir por el primer lugar y confirmar que los atletas venezolanos compiten en todos los escenarios es el objetivo del Comité Olímpico Venezolano (COV), que por intermedio de su presidente, Eduardo Álvarez, en compañía de los representantes de las distintas federaciones, anunció que Venezuela estará en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 con los mejores atletas.

Así lo expresó Álvarez durante la Asamblea Extraordinaria que tuvo como sede el COV y en el que además se realizó un balance de la visita de Álvarez a España, Colombia, Brasil, Chile y los Juegos Olímpicos.

“Les pedimos a las federaciones nacionales asisitir a estos eventos con los mejores atletas del país, no hay atletas de primera y atletas de segunda. Los atletas que no hagan completo el ciclo olímpico no participarán en los eventos que son para ellos fundamentales”, dijo Álvarez.

PETICIÓN

Siguió: “Les pedimos a las federaciones nacionales que los atletas juveniles, como los atletas de primera división, participen en los Juegos Suramericanos de la Juventud y en los Juegos Bolivarianos vayamos con la mejor delegación”.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017 se realizarán del 29 de este mes al 8 de octubre, mientras que los Juegos Bolivarianos serán del 11 al 25 de noviembre.

Álvarez presentó el proyecto del Edificio de Federaciones Olímpicas (EFO), en el cual señaló que todas las federaciones tendrán acceso y un espacio adecuado para poder cumplir con todos los trabajos que tengan previstos.

También sobre su gira destacó los proyectos para los que se recibió apoyo por parte del programa Solidaridad Olímpica, de los que dijo que de 22 proyectos presentados por el COV aprobaron 21.

PROYECTOS

Entre los proyectos están el Parque Olímpico de los Deportes de Playa, así como el Parque de la Biodiversidad, ambos estarán ubicados en Lecherías, estado Anzoátegui; en tanto que en la misma entidad, pero en Barcelona, estará el Parque Tribu Caribe.

“La idea de estos tres parques temáticos es, por supuesto, generar recursos económicos para que el Comité Olímpico y el Movimiento Olímpico sea autosustentable. Que podamos nosotros tener ingresos propios para seguir contribuyendo con el trabajo de las federaciones nacionales”, explicó.

Precisó que durante su gira se cumplió con una reunión con miembros de la Universidad de Murcia, con quienes se estrecharon lazos y los atletas nacionales tendrán la oportunidad de continuar sus estudios en suelo español.

La ocasión fue propicia para que el presidente del COV presentara una propuesta de evaluación a las distintas federaciones nacionales, que se mostró en percentiles y por puntos.

“Hubo muchas jornadas de trabajo en Santiago de Chile donde estuvimos con la Jefatura de Misión inscribiendo para los Juegos Suramericanos. Estamos ahora a punto de salir para Colombia en una visita para ver lo correspondiente a los Juegos Bolivarianos”, comentó Álvarez.

El presidente del COV se mostró convencido de que con estos proyectos el deporte nacional seguirá avanzando y cosechando triunfos en el mundo.

T/ Juan Pablo Azuaje

F/ Miguel Romero

Caracas