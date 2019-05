Eduardo Jiménez es nuestro grandeliga 401

Eduardo Jiménez se convirtió en el criollo 401 en arribar a la gran carpa cuando relevó un tramo en blanco por Tigres de Detroit en la victoria 5-2 de Angelinos de Los Ángeles el pasado martes en la noche.

El derecho trabajó el séptimo, abanicó sin tirarle a David Fletcher, Mike Trout le pegó doble al jardín derecho, pero Shonei Ohtani falló con línea a tercera y Andrelton Simmons elevó a la misma zona.

“Todavía no lo creo”, dijo el apagafuegos de 24 años al diario Detroit News: “Después de recibir la llamada telefónica, no lo creía. Es como un sueño. Todavía no creo que finalmente esté aquí. Desde que era un niño soñaba con este momento”.

Detroit lo subió desde AAA el sábado 4 de mayo tras la paliza que le propinaron Reales de Kansas City 14-3, para ocupar la vacante en el roster de Drew VerHagen, quien fue tramitado para asignación: “Ahora estoy en Detroit teniendo al lado a todos estos grandeligas, con toda su experiencia. Es algo que todavía no creo”.

El tirador formaba parte del roster de 40 de los bengalíes desde noviembre de 2017, cuando la organización decidió protegerlo para evitar que fuera tomado en el Draft de Regla 5. En los últimos dos años ha asistido a los entrenamientos de primavera del equipo grande, aunque su presencia había pasado inadvertida. Pero en el invierno de 2018 comenzó a aparecer en el radar tras una sólida actuación en la Arizona Fall League, a la que asisten los principales prospectos de los 30 equipos.

Jiménez, quien dejó efectividad de 1.32 en 13.2 innings, con 12 ponches por apenas dos boletos en el circuito otoñal, ratificó que tenía el potencial para ser parte del bullpen de Detroit, un equipo en reconstrucción. La única duda era si podía ser consistente con su control y comando, de acuerdo con algunos reportes de scouts. Este año, entre el Toledo y el Erie, su promedio de boletos por cada nueve entradas es 4.8, muy por encima de lo que ha hecho en su carrera (3.4). Solo que en Detroit consideran que ha hecho lo necesario para estar arriba.

GUSTABA

“Tiene un buen brazo. Cuenta con una buena recta y su slider tiene una buena inclinación”, destacó el mánager Ron Gardenhire, de acuerdo con la nota del Detroit News: “He estado viendo sus charts, necesita localizar mejor sus envíos. Deja muchos pitcheos quebrados en el medio del plato. Pero los reportes aseguran que está lanzando mejor. No tenemos muchos brazos disponibles en este instante, así que él ganó (su ascenso). Ahora esperamos que venga a lanzar alrededor del plato”.

Su debut lo consiguió luego de apenas su undécimo juego por encima de Clase A+, tomando en cuenta los 10 que disputó entre Doble A y Triple A antes de su llamado a las Mayores: “Mi mamá estaba acompañada por dos amigos en casa cuando la llamé (para darle la noticia). Tampoco podía creerlo. Entonces comenzó a gritar de felicidad por toda la casa”.

Jiménez, que fue reclutado a los 16 años de edad y asignado a la extinta Venezuelan Summer League en 2012, debió someterse a la cirugía Tommy John para reconstruir el codo tras lastimarse en 2013. Perdió todo 2014 y cuando regresó lo hizo como relevista. En sus primeros dos años en el circuito veraniego del país había actuado como abridor en la mayoría de sus salidas. A partir de ese momento fraguó su ascenso a pulso.

“Desde los entrenamientos de primavera he estado trabajando realmente duro. Cuando estuve en Doble A, confronté algunos problemas con la mecánica y logré superarlos para subir al siguiente nivel. Ahora me he beneficiado de eso, al ser llamado a las mayores”, relató el derecho.

El tirador derecho es reserva de Tiburones de La Guaira y es el pelotero número 32 que se estrena en el Big Show, antes de hacerlo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El zurdo Darwinzon Hernández también se unió a ese grupo este año. En 2019 han debutado también en la gran carpa Yonathan Daza (Rockies), Pedro Ávila (Padres), Thairo Estrada (Yanquis), José Quijada (Marlins), el citado Hernández (Medias Rojas) y Luis Rengifo (Ángeles).

T/ Eduardo Chapellín

F/ Cortesía LVBP