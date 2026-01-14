Eduardo Piñate: Fuerzas revolucionarias enfrentan pretensiones divisionistas del imperialismo con convicción y trabajo permanente

Con convicción y trabajo desde las bases del pueblo es que las fuerzas revolucionarias han logrado resistir los intentos del imperialismo por dividirlas, aseguró el ministro para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate.

«Ellos quieren dividirnos y para eso han desatado compañas y operaciones psicológicas. Ante estas acciones nosotros los enfrentamos con el métodos de calles, medios, paredes y radio bemba y con la convicción y el trabajo permanente en las bases», resaltó Piñate desde la marcha de los trabajadores para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro.

En este sentido, el titular de la cartera de trabajo indicó que, el pueblo venezolano logrará con conciencia, con convicción y firmeza traer de regreso al Primer Mandatario y a su primera combatiente, Cilia Flores.

«Esta batalla la estamos librando con conciencia, con convicción, con firmeza, con determinación y con esa fuerza vamos a lograr los objetivos, preservando la paz la estabilidad de la democracia venezolana y avanzando con el plan de las 7T», enfatizó.

REDACCIÓN MAZO