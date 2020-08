Willians Astudillo será utilizado más como receptor en Minnesota

Eduardo Rodríguez no lanzará en 2020 ya que Medias Rojas de Boston decidió no usarlo durante la temporada luego de que exámenes realizados esta semana determinaron que no ha superado la miocarditis, una anomalía cardiaca secuela de la Covid-19 que sufrió, según el reporte de MLB.com.

Luego de sobreponerse y sanar a la infección de coronavirus, el zurdo se incorporó al equipo con la intención de terminar de alistarse para ocupar su lugar en la rotación, pero el domingo pasado se conoció que sufría de miocarditis, una inflamación del corazón causada por una infección viral. Pero en Boston se mantenían optimistas y pensaban que el zurdo podría lanzar en algún momento de la temporada.

“Esperamos recuperarlo”, le dijo Chaim Bloom, jefe de la oficina de beisbol del club, a Greg Hill, del portal WEEI: “No podría decir exactamente cuándo. Obviamente, somos afortunados porque la complicación que tuvo fue muy leve en términos de gravedad”.

Incluso el mánager Ron Roenicke había estimado un plan para ir fortaleciendo el brazo del valenciano…. pero los resultados de los estudios a los que fue sometido no resultaron alentadores.

“No se ha resuelto; todavía sigue ahí”, informó Bloom, de acuerdo con MLB.com: “Aunque estamos muy optimistas de que su recuperación será completa, dado que se trata de algo persistente y ante el cuidado que debemos tener con esto, no va a poder regresar y lanzar este año”.

Rodríguez, de 27 años, es otra sensible baja para el pitcheo de los patirrojos. Luego de la partida de David Price a Dodgers vía cambio, mientras Chris Sale fue descartado para la campaña, tras someterse a una cirugía Tommy John en marzo.

E-Rod completó en 2019 la mejor temporada de su carrera luego de dejar 19-6 con 3.81 de efectividad y 213 ponches, en 203.1 innings, repartidos en 34 aperturas, la mayor cantidad en las mayores durante la zafra anterior.

A MASCOTEAR

Y Willians Astudillo sí logró vencer el contagio de Covid-19 y se entrena de manera progresiva en el campo alterno de Mellizos de Minnesota, por lo que no tiene una fecha específica para regresar. Pero para cuando lo haga, deberá que cargar con los aperos de cátcher, pues lo piensan utilizar detrás del plato.

El plan no implica que lo apresurarán. Astudillo, quien estuvo asintomático, se perdió las prácticas 2.0 y todavía no está al 100% de sus condiciones para poder jugar en las Grandes Ligas.

“La cuestión de la receptoría es importante”, le dijo el mánager Rocco Baldelli a MLB.com: “Si no has estado agachado, si no has estado recibiendo sesiones del bullpen, si no has estado detrás del plato de siete a nueve innings, cuando lo haces la primera vez, te afecta al día siguiente. Probablemente después de lo que hagas por segunda vez, también lo vas a sentir al día siguiente. Necesitamos no solamente que se sienta bien físicamente, sino que sea capaz de recuperarse. Ha pasado por mucho”.

Desde el día inaugural, Mitch Garver y Alex Ávila se han divido la acción en la receptoría. Un tercer careta le permitiría a Garver ser usado como designado, cuando Ávila sea usado como titular.

Astudillo ha aparecido en 37 de sus 87 encuentros en las Grandes Ligas detrás del plato desde su debut en 2018. Pero también se ha movido por primera, segunda, tercera y los jardines, lo que le otorga una mayor flexibilidad a la estrategia del piloto Baldelli.

PROFUNDIDAD

Y Luis Rengifo regresó al roster activo de Ángeles de Los Ángeles para ocupar el lugar en el roster del campocorto curazoleño Andrelton Simmons, quien fue inscrito en lista de lesionados de 10 días, debido a un traumatismo en el tobillo izquierdo.

David Fletcher asumió la titularidad de las paradas cortas, pero el venezolano dará profundidad al cuadro interior del equipo y le ofrecerá una flexibilidad en la estrategia al manager Joe Maddon, que no tenía en el inicio de la temporada, de acuerdo con un reporte de MLB.com.

Rengifo, un shortstop natural, también puede desempeñarse en segunda y tercera base, incluso en los jardines, donde tiene experiencia en Ligas Menores. Aunque tras su debut en 2019, durante la mayor parte del tiempo estuvo arriba defendió la segunda base.

“Por supuesto, puede jugar en las paradas cortas, pero aún no puedo decir a qué nivel. Pero puede jugar por todas partes, lo que es algo muy bueno para el equipo. Lo importante también es que batea a las dos manos y eso lo convierte en un pelotero muy valioso. Por eso recibe esta oportunidad”, comentó Maddon sobre Rengifo.

La zafra anterior ligó para .238/.321/.364, con 18 dobles, tres triples, siete jonrones y 33 remolcadas, en 108 juegos, antes de fracturarse el hueso ganchoso de la mano izquierda. El joven, carabobeño de 23 años, se presentó tarde al campamento de verano del club californiano, por razones que no fueron informadas, y mientras se ponía a tonó sufrió un tirón en una de sus corvas, que le envió a la lista de lesionados, antes del inicio de la temporada. Sin embargo, después demostró estar saludable tras intervenir en juegos interescuadras en Long Beach, el sitio de prácticas alterno de Los Ángeles.

PROMOVIDO JOSÉ RODRÍGUEZ

Entre tanto, José Rodríguez fue promovido desde el campo de entrenamientos alterno del mismo club Ángeles de Los Ángeles. El lanzador derecho, que debutó el año pasado en las Grandes Ligas, ahora ocupa el lugar del relevista Kyle Keller.

Rodríguez, de 24 años, había sido incluido en el grupo de reservas de sesenta peloteros, como invitados, el mes pasado. Ahora es añadido al roster activo de 30, en medio de una crisis de pitcheo en el equipo de Anaheim.

Los Ángeles amanecieron con una efectividad colectiva de 5.04 la décima peor de la Liga Americana, con récord de 3-6, mientras que su bullpen había permitido que el 61% de los corredores heredados le anotaran (11 de 18), el segundo registro más elevado en las mayores hasta el viernes pasado.

Rodríguez dejó un promedio de 2.75 carreras limpias y 1.42 de WHIP, con una relación de 13/11 K/BB en 19.2 entradas, repartidas en nueve salidas durante 2019, incluida una apertura. Durante el mes de septiembre fue usado con cierta regularidad. En principio, el derecho actuará como relevista largo, el rol en el que en algún momento de los entrenamientos de primavera fue mencionado, si lograba colarse en el roster inaugural, antes del parón por la pandemia

OSCAR FUERA

Y Reales de Kansas City dejó libre al receptor Oscar Hernández, quien había hecho el equipo poco antes del inicio de la temporada, tras firmar como agente libre. El lugar del venezolano fue ocupado por el también cátcher Cam Gallagher, que salió de la lista de lesionados de 10 días, de acuerdo con las transacciones de MLB.com.

Hernández vio acción en cuatro encuentros y en cuatro turnos ligó dos imparables (.500), con una anotada y un ponche. Su compatriota Salvador Pérez inició detrás del plato en ocho de los primeros nueve encuentros de Kansas City, antes del encuentro del domingo.

Si Hernández no es tomado por otro equipo de la lista de waivers o disponibles, tal vez regrese con los monarcas y sea enviado al campamento alterno del equipo. El falconiano de 27 años había sido dejado en libertad por Cardenales de San Luis a principios de junio. Había asistió como invitado al campo de entrenamientos de Grandes Ligas con un contrato no garantizado y falló en seis turnos, repartidos en cinco juegos de exhibición.

