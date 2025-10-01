Educación abre debate nacional sobre el impacto de las tareas escolares

El Ministerio del Poder Popular para la Educación instaló este miércoles en Caracas un espacio de debate público sobre el impacto de las tareas escolares, con la participación de universidades, docentes, estudiantes, organizaciones sociales, ONG y diversos actores vinculados al área educativa.

El ministro Héctor Rodríguez explicó que la discusión se orientará en cuatro direcciones principales: la sistematización de investigaciones y experiencias previas; la promoción de nuevas líneas de estudio en las universidades; la consulta directa a docentes de aula, familias y estudiantes; y, finalmente, la construcción de recomendaciones con el mayor consenso posible para fortalecer las políticas educativas.

Rodríguez subrayó la importancia de escuchar la visión del maestro en el aula y de los representantes en sentido amplio, destacando que en el país la figura del representante también recae en abuelos, tíos o hermanos mayores, quienes acompañan el proceso formativo.

Asimismo, agradeció la receptividad de los convocados y afirmó que el propósito es “mejorar, optimizar y aprovechar de manera más eficiente esta herramienta que es la tarea escolar”, en el marco de un debate más amplio sobre el futuro de la educación venezolana.

Para articular el trabajo se conformará una comisión coordinada por el viceministro Alejandro López.

T/CO