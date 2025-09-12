Educadores de Mérida reciben inducción sobre robótica para promover las ciencias en las aulas

En la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) del estado Mérida se realizó la Inducción a la robótica, taller dirigido a docentes de la región, con la finalidad de fortalecer las habilidades científicas de los estudiantes.

Durante la primera cohorte, los participantes se familiarizaron con la programación en bloques, la electrónica básica y la robótica, culminando con la construcción de prototipos capaces de realizar movimientos y ejecutar tareas sencillas.

Esta jornada es parte de los esfuerzos del Programa Nacional Semilleros Científicos y la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández Morán, que buscan fomentar el interés por la ciencia y la tecnología en el país.

De esta forma, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y sus entes adscritos, reafirma su compromiso para promover el acceso a la tecnología y la educación de calidad, contribuyendo con el desarrollo integral de la región.

F/Mincyt con información de la Fundacite Mérida