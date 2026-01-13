EE.UU. a sus ciudadanos: «Salga de Irán ahora»

EE.UU. emitió este lunes una alerta de seguridad en la que instan a ciudadanos estadounidenses a abandonar Irán inmediatamente y, en el caso de que no lo puedan hacer, a mantenerse dentro de un lugar seguro donde tengan suministro de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales. Para Washington, la situación en territorio iraní se agrava debido al aumento de las protestas que «pueden volverse violentas».

«Salga de Irán ahora. Tenga un plan para partir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno de EE.UU.», dice parte de la alerta en la que también indican a sus conciudadanos a «esperar interrupciones continuas de Internet, planificar medios alternativos de comunicación y, si es seguro hacerlo, considerar la posibilidad de abandonar Irán por tierra a Armenia o Turquía».

Las protestas masivas en Irán estallaron a fines de diciembre, luego de que comerciantes de la capital cerraran sus negocios en protesta por la devaluación del rial iraní, que cayó a mínimos históricos frente al dólar estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con intervenir en Irán si se registraban muertes de manifestantes. Jerusalem Post reportó que EE.UU. está considerando una intervención dirigida a apoyar a los manifestantes en Irán, mientras que Israel estudia si el reciente secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, podría establecer un precedente aplicable al Gobierno iraní.

Mientras, las autoridades iraníes acusan a EE.UU. e Israel de instigarlos mediante métodos de «guerra blanda».

