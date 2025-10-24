EE.UU. comienza a aceptar que la ruta del tráfico de droga está en el Pacífico

Luego de dos ataques en menos de 24 horas de Estados Unidos (EE.UU.) en aguas internacionales del Pacífico contra embarcaciones que afirma que están ligadas al narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la estrategia de Washington “al menos comienza a aceptar que la mayor parte de la cocaína no sale por el Caribe”, donde las fuerzas estadounidenses realizaron siete ataques previos.

Petro criticó en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, las recientes maniobras que, según el Pentágono, dejaron cinco muertos, lo que el mandatario colombiano describió como “asesinatos”.

“El Pacífico no es abordable por lanchas de motor fuera de borda. Es inmenso. En esto se equivoca el Gobierno de Donald Trump”, dijo,

Además, remarcó que “la mayor parte de la cocaína que es enviada por el Pacífico, sale por barcos mercantes”. Por ello, consideró que una estrategia eficaz pasaría por el control de puertos y ensenadas.

“El actual gobierno de los EE.UU. parece rechazar su propia experiencia construida con Colombia y cambia la estrategia por una equivocada, que quiebra la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños”, apuntó Petro.

El titular del Departamento de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó en un comunicado que “estos ataques continuarán, día tras día”, y comparó a los supuestos narcotraficantes con el grupo terrorista Al Qaeda. El Gobierno de EE.UU. aún no ha presentado evidencias concretas que vinculen a las embarcaciones afectadas con el tráfico de drogas.

T Y F/ VTV