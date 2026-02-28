EE.UU. e Israel atacaron a Irán

El Ministerio de Defensa israelí comunicó la madrugada de este sábado sobre el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra Irán para «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que las fuerzas de su país se sumaban a la agresión contra la República Islámica. «El Ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní», declaró. «Lo diré otra vez. Nunca podrán tener un arma nuclear», agregó, justificando así la agresión contra la nación persa.

En represalia por la agresión no provocada israelí-estadounidense, Irán respondió con varias andanadas de misiles balísticos dirigidos a territorio de Israel y, de forma paralela, contra bases militares de EE.UU. ubicadas en Oriente Medio.

Ataques contra bases militares estadounidenses

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) comunicó que misiles iraníes fueron lanzados contra cuatro bases militares estadounidenses: Al Udeid, en Catar; Ali Al Salem, en Kuwait; Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, y la base que alberga la Quinta Flota de la Armada de EE.UU. en Baréin.

La agencia Tasnim informó, además, que fue atacada la base aérea King Fahd, en la provincia de La Meca, al oeste de Arabia Saudita. También se registró una explosión en la base aérea estadounidense de Al Harir, en el norte de Irak, que, según medios israelíes, estaría vinculada al lanzamiento de misiles por parte de milicias proiraníes presentes en el país.

Una fuente militar iraní indicó que, hasta el momento, fuerzas de Teherán han alcanzado un total de 14 bases militares estadounidenses en la región.

De acuerdo con el CGRI, los ataques con misiles contra esas bases han dejado al menos 200 militares muertos o heridos. En cuanto a la cúpula política iraní, un funcionario cercano a la Presidencia aseguró que el presidente Masoud Pezeshkian se encuentra en perfecto estado de salud. Además, se indicó que el ayatolá Alí Jameneí ha sido trasladado a un lugar seguro y permanece con vida tras los ataques.

Las dudas sobre la situación de los máximos dirigentes políticos y militares iraníes surgieron después de que varios medios informaran que tanto el líder supremo como el mandatario figuraban entre los objetivos de los ataques.

Objetivos de la agresión

Funcionarios estadounidenses sostienen que la operación busca desmantelar el aparato de seguridad iraní y que la actual campaña será más amplia que la perpetrada el año pasado contra instalaciones nucleares iraníes. Según Trump, la agresión tiene como objetivo destruir el programa nuclear del país persa y «arrasar» su programa e industria de misiles, junto con la Marina de Irán. Por su parte, el Ejército israelí afirma que el objetivo de la ofensiva es «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

En un mensaje en video dirigido al pueblo iraní, Trump lo instó a «tomar el control» del Gobierno una vez concluya el ataque. «Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno. Será suyo para tomarlo. Esta será, probablemente, su única oportunidad en generaciones», aseveró. «EE.UU. los está respaldando con una fortaleza abrumadora y una fuerza devastadora. Es el momento de tomar el control de su destino y liberar el futuro próspero y glorioso que está a su alcance. Es el momento de actuar. No lo dejen pasar», manifestó.

Según un análisis de The New York Times basado en informes de medios iraníes, imágenes satelitales y videos verificados, los ataques aéreos estadounidenses e israelíes han alcanzado ciudades iraníes de norte a sur, entre ellas Urmia, Kermanshah, Qom, Karaj, Teherán, Isfahán, Shiraz, Minab y Chabahar.

Los ataques también han alcanzado infraestructuras civiles aledañas y han provocado víctimas entre la población, incluidos menores de edad. Un bombardeo israelí impactó en una escuela primaria y causó decenas de muertos. En un colegio femenino de la región, de acuerdo con la última actualización, el saldo es de más de 85 alumnas fallecidas y más de 90 heridos. Además, al menos 15 personas han muerto en la ciudad de Lamerd a causa del ataque de EE.UU. e Israel, informan medios.

Varios países de la región y del resto del mundo expresaron preocupación por la escalada en Oriente Medio y han llamado a la desescalada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y los calificó como «un acto de agresión armada planificado y no provocado».

RT