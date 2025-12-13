EE. UU. intercepta un carguero entre China e Irán y destruye su carga

Un equipo de operaciones especiales de Estados Unidos interceptó en el océano Índico un carguero que viajaba de China a Irán y confiscó su carga, presuntamente destinada a la producción militar iraní. Así lo informó este viernes The Wall Street Journal, al citar a funcionarios estadounidenses.

Según se reporta, la operación, hasta ahora no revelada, tuvo lugar en noviembre en un lugar no especificado cerca de las costas de Sri Lanka. Los militares abordaron el buque, destruyeron la carga y luego le permitieron continuar su ruta. El objetivo había sido rastreado previamente por la inteligencia estadounidense.

No está claro qué transportaba el buque, pero un funcionario señaló que la carga consistía en componentes de doble uso, aprovechables tanto en aplicaciones civiles como para fabricar armas convencionales. Esta es la primera vez en varios años que el Ejército estadounidense intercepta un barco procedente de China con destino a Irán, según el periódico.

Asaltos de EE. UU. a buques

La acción trascendió la misma semana en que militares estadounidenses asaltaron un buque petrolero en costas venezolanas, en medio de la escalada de agresiones de Estados Unidos contra Venezuela.

Caracas catalogó el hecho como un “robo descarado” y un “acto de piratería internacional”. El presidente Nicolás Maduro tachó la situación de “un acto absolutamente criminal e ilegal” y acusó a la Casa Blanca de actuar “como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz”.

T y F/ VTV