EE.UU. niega visas a diplomáticos palestinos previo a Asamblea de la ONU

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la negativa y revocatoria de visados de entrada a diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), prevista para finales de septiembre en Nueva York.

La medida, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, excluye a representantes de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP), bajo el argumento de que deben “repudiar sistemáticamente el terrorismo” y cesar sus acciones diplomáticas ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Diversos analistas consideran esta decisión como un acto de hostigamiento político que busca acallar la voz del pueblo palestino en un espacio multilateral clave como la Asamblea de la ONU, donde se denuncian las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel contra la población civil en Gaza y Cisjordania.

El veto estadounidense se enmarca en su política de respaldo incondicional al gobierno de Israel, que ha sido señalado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos de perpetrar un genocidio contra el pueblo palestino, con un saldo que supera las 63.000 víctimas fatales, además de una crisis humanitaria caracterizada por hambruna y desplazamientos forzados.

La exclusión de los diplomáticos palestinos de la Asamblea General representa, según voces solidarias con la causa, un intento por silenciar las denuncias legítimas de Palestina en el seno de la comunidad internacional, en abierta contradicción con los principios de igualdad soberana y derecho a la representación que deben prevalecer en las Naciones Unidas.

